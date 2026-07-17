La Marina relevará mandos de Seguridad Pública en siete municipios de Puebla

MARINA relevará mandos de Seguridad Pública en siete municipios de Puebla

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla informó que la Secretaría de Marina (Marina) realizará en los próximos días el relevo de personal naval que actualmente se desempeña como secretarios y directores de Seguridad Pública en siete municipios del estado.

De acuerdo con la dependencia estatal, la medida responde al proceso institucional de rotación de personal de la MARINA, mediante el cual los oficiales que concluyen su comisión podrán continuar con su desarrollo profesional, asumir nuevas responsabilidades acordes con su jerarquía y avanzar en su trayectoria dentro de la institución.

Los cambios se llevarán a cabo en los municipios de Tepeaca, Chignahuapan, Teziutlán, Huejotzingo, Cuapiaxtla de Madero, Libres y Tecali de Herrera, donde actualmente elementos de la Marina encabezan las áreas de Seguridad Pública.

La SSP explicó que esta rotación forma parte de los procedimientos habituales de la institución naval y no representa modificaciones en la estrategia de seguridad implementada en estas demarcaciones.

Asimismo, destacó que el relevo permitirá mantener el modelo de mando encabezado por personal de la Secretaría de Marina, garantizando la continuidad de las acciones operativas y de coordinación que se realizan para preservar la paz y el orden en los municipios.

La dependencia estatal señaló que existe una comunicación permanente entre el Gobierno de Puebla, la Secretaría de Marina y los ayuntamientos involucrados, con el objetivo de que la transición se realice de manera ordenada y sin afectar las labores de vigilancia y prevención del delito.

También indicó que los nuevos mandos darán seguimiento a las estrategias de seguridad ya establecidas, reforzando la coordinación con las corporaciones estatales, federales y municipales.

La Secretaría de Seguridad Pública resaltó que el trabajo conjunto con la Marina ha permitido fortalecer las capacidades operativas en distintas regiones del estado, mediante acciones enfocadas en la prevención del delito, la atención de emergencias y la protección de la ciudadanía.

El Gobierno del Estado reiteró que continuará trabajando de manera coordinada con las instituciones de los tres órdenes de gobierno para consolidar entornos más seguros, fortalecer la gobernabilidad y garantizar la integridad y el patrimonio de las y los poblanos.

La SSP afirmó que la colaboración con la Secretaría de Marina seguirá siendo una pieza clave dentro de la estrategia de seguridad estatal, con el propósito de mantener la continuidad de los operativos y brindar mayor tranquilidad a la población.