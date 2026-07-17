GM inaugura sistema de paneles solares en Silao; reducirá 870 toneladas de CO₂ al año

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, inauguró la nueva instalación de paneles solares en el Complejo Silao de General Motors (GM), un proyecto que busca fortalecer la sustentabilidad, la eficiencia energética y el desarrollo responsable de las operaciones de la empresa en México.

El nuevo sistema fotovoltaico cuenta con una capacidad instalada de mil kilowatts (kW), lo que permitirá generar cerca de mil 960 megawatts-hora (MWh) de energía limpia al año y evitar la emisión de aproximadamente 870 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) anuales.

Durante el evento, la mandataria estatal destacó que General Motors ha sido una empresa clave para el desarrollo económico de Guanajuato desde hace más de tres décadas y afirmó que este tipo de proyectos demuestran que el crecimiento industrial puede ir de la mano con el cuidado del medio ambiente.

Con esta infraestructura, el Complejo Silao se convierte en la segunda instalación de General Motors en México que utiliza paneles solares, después del Centro de Distribución de Vehículos ubicado en Querétaro. En conjunto, ambas instalaciones alcanzan una capacidad de mil 300 kW y permitirán reducir alrededor de mil 97 toneladas de CO₂ cada año.

General Motors informó que este esfuerzo forma parte de su estrategia de descarbonización. Desde abril de 2025, el Complejo Silao comenzó a recibir suministro de energía renovable y durante ese año el 41 por ciento de la electricidad utilizada en la planta provino de fuentes limpias. La empresa mantiene como meta que el 100 por ciento de su consumo eléctrico global sea respaldado con energías renovables para 2035.

El presidente y director general de General Motors de México, Centroamérica y el Caribe, Paco Garza, señaló que estas inversiones permiten hacer más eficientes las operaciones de la empresa y fortalecen su competitividad, además de contribuir a un futuro más sostenible para el país.

Como parte de la visita, la gobernadora sostuvo una reunión de trabajo con directivos de la armadora para revisar proyectos relacionados con innovación, sostenibilidad e inclusión. También recorrió distintas áreas del complejo, entre ellas una nueva ludoteca infantil destinada a las y los colaboradores administrativos y sus familias.

El Gobierno de Guanajuato señaló que la colaboración con empresas como General Motors fortalece la competitividad del estado, impulsa la inversión y fomenta la generación de empleos de calidad mediante proyectos que incorporan tecnologías sustentables.

A 31 años de su apertura, el Complejo Silao se mantiene como una de las operaciones estratégicas de General Motors en México, con una visión enfocada en la innovación, la mejora continua, la seguridad y el desarrollo sostenible, consolidando su papel como uno de los principales motores de la industria automotriz en Guanajuato.