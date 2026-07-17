Fiscalía de Morelos investiga asesinato de cuatro integrantes de una familia en Jonacatepec

Cuatro integrantes de una familia fueron asesinados al interior de su vivienda en el municipio de Jonacatepec, Morelos, en un ataque en el que también resultó herida una adolescente de 17 años, quien logró sobrevivir.

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de hombres irrumpió la noche del jueves en un domicilio ubicado en la cabecera municipal y atacó a los ocupantes con armas blancas. Las víctimas mortales son tres mujeres y un hombre adulto.

Paramédicos acudieron al lugar y brindaron atención médica a la joven, al tiempo que confirmaron que las otras cuatro personas ya no presentaban signos vitales.

Fiscalía activa protocolos de investigación

Tras los hechos, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos informó que activó los protocolos legales correspondientes y que personal de la Coordinación General de Servicios Periciales realiza las diligencias técnico-legales en torno a los cuerpos de las víctimas.

La dependencia confirmó el deceso de las 4 personas antes mencionadas, asimismo precisó que las investigaciones se desarrollarán conforme al Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género.

Todas las líneas de investigación permanecen abiertas

La Fiscalía señaló que, hasta el momento, no se ha informado sobre el móvil del ataque ni sobre la identidad de las víctimas. Asimismo, aseguró que agotará todas las líneas de investigación para identificar y detener a los responsables de este crimen.

Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer lo ocurrido en este municipio ubicado en la zona oriente de Morelos y se informó que lass investigaciones se desarrollaran conforme al Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género.