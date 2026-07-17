Inauguran la Feria del Mezcal y de Artesanías 2026 en Oaxaca

Feria de Mezcal 2026

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, inauguró XXVII Feria del Mezcal y de Artesanías 2026 que se realiza en el marco de las actividades de Julio, mes de la Guelaguetza. El evento contó con la participación de más de 400 personas productoras, artesanas, agroindustriales y expositoras.

Por ello, Jara Cruz invitó a toda la ciudadanía local, nacional y extranjera a visitar la feria y también a todas las actividades de la Guelaguetza.

La festividad se lleva a cabo en el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO), espacio en que se realiza este encuentro, del 17 al 28 de julio.

El gobernador expuso que para esta ocasión se espera que la asistencia de personas supere el registro del año anterior, que fue de más de 135 mil personas en los 12 días de fiesta, que significó llenar 12 veces el Auditorio Guelaguetza.

El costo de acceso es de 80 pesos, con más de 400 stands participantes: 106 mezcaleros, 208 artesanos, 14 productores de café y 16 de cerveza artesanal, 24 agroindustriales, una barra colectiva y 20 expositores gastronómicos.

En la edición de este año se estima una derrama económica superior a los 36 millones de pesos, como resultado de las ventas generadas por las y los productores. En tanto, lo recaudado por la venta de boletos de acceso, será destinado al programa Hogar Primavera.

Durante los 12 días de la feria se tienen más de 100 actividades artísticas y culturales de 11:00 a 22:00 horas, y se contará con 20 bandas y agrupaciones locales como Banda La Mezcalera, DJ Tres Líneas, DJ Luz Tenorio, Trío Arpeggio, Casa Sotaventina, Jacinta Fuentes, la Marimba del Estado de Oaxaca, la Banda de Música del Estado de Oaxaca, Banda Eco Serrano, Bandononona la Natividad y muchos más.

Asimismo, Jara Cruz detalló que el evento cuenta con diversas mesas, encuentros y conferencias, entre estas; “De Oaxaca al Mundo: 3 claves para llevar tu marca a Europa”, “Promoción Internacional del Mezcal”, “Promoción internacional del mezcal” y el “Taller Intercambio de sabores de mujeres del mezcal de Oaxaca”.

La Crónica de Hoy 2026