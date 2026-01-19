Sinaloa adelanta pago para trabajadores del IMSS bienestar ante retraso federal

Gobernador Rubén Rocha Moya El Gobierno de Sinaloa cubrirá con recursos propios las dos primeras quincenas del año a personal de IMSS Bienestar, mientras llegan los fondos federales que se retrasaron por trámites administrativos

Ante el retraso en la llegada de recursos federales, el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, decide apoyar a los trabajadores de IMSS Bienestar que no han recibido su pago, cubriendo el retraso de las dos primeras quincenas del año con recursos provenientes del estado, así lo confirmó durante su Conferencia Semanera realizada en Guasave.

El mandatario explicó que el problema no fue de falta de presupuesto, sino de un atraso en la transferencia del dinero por parte de la Federación; tras dialogar con la Subsecretaría de Egresos, se acordó que el gobierno estatal destinará 32 millones de pesos por quincena para garantizar el pago a todo el personal, comenzando con el depósito de la primera quincena este mismo día.

Rocha Moya dejó en claro que la decisión fue no esperar más y resolver de inmediato la situación de los trabajadores de salud. Señaló que el estado ya encontró la forma de adelantar el recurso y que también se hará lo mismo para cubrir la segunda quincena de enero.

El secretario de Administración y Finanzas, Joaquín Alberto Landeros Guicho, detalló que una vez que la Federación libere el dinero correspondiente al convenio U013, el monto adelantado será reintegrado a las arcas estatales, indicó que el compromiso federal es que estos recursos lleguen antes de lo habitual, incluso desde febrero, cuando normalmente se reciben hasta marzo.

El gobernador reconoció que las manifestaciones realizadas por trabajadores en distintos puntos del estado, como Angostura, Guamúchil y Culiacán, fueron comprensibles ante la falta de pago. Aseguró que su administración considera prioritario al personal de IMSS Bienestar y por eso se atendió de inmediato su demanda.

Rubén Rocha subrayó que aunque el recurso aún no esté formalmente etiquetado por cuestiones administrativas, es dinero que la Federación tiene que enviar. Mientras tanto, afirmó, los trabajadores recibirán sus quincenas y el estado se mantendrá listo para regularizar el proceso en cuanto se concrete la transferencia federal.