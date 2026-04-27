Construcción del puente “El Chical”, en Colima concluye cuatro meses antes de lo previsto

Tren "El Chical"

Por medio de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), encabezada por Jesús Esteva Medina, el Gobierno de México, ha dado a conocer que la construcción del puente “El Chical”, en el municipio de Coquimatlán, Colima, concluyó cuatro meses antes de lo planeado.

En un principio, la obra estaba programada para ser terminada en agosto del año presente, sin embargo el progreso en los trabajos permitió que la apertura para la circulación vehicular se diera este mes de abril.

La construcción del puente “El Chical” va a beneficiar de manera directa a más 4 mil 50 habitantes de Coquimatlán, al igual que de las zonas aledañas, ya que mejorará la conectividad y le permitirá a los usuarios que se ahorran aproximadamente 15 minutos en sus traslados. Esto fortalecerá la seguridad vial y reducirá los riesgos que suelen presentarse a lo largo de la temporada de lluvias.

Asimismo, servirá para facilitar el acceso a servicios básicos tales como la salud, la educación y el comercio; impulsando el desarrollo social y económico de la región.

Con una inversión de 137 millones de pesos, la nueva estructura cuenta con 736 metros de longitud -360 metros de estructura y 376 metros de accesos, además está compuesta por dos carriles; uno para cada sentido.

Los trabajos de construcción iniciaron el 11 de agosto de 2025 y apartir de dicha fecha se llevaron a cabo diversas labores, entre los que se encuentran la formación y la compactación de la capa asfáltica, la base hidráulica, el colado de losas en accesos y la aplicación de pintura en parapetos metálicos.

Por otro lado, también tuvieron lugar tareas de limpieza, trazo y nivelación, cimentación y construcción de columnas. Todas estas fueron efectuadas en cumplimiento de los estándares técnicos y en el ejercicio transparente de los recursos públicos.

De esta manera, la SICT refrenda su compromiso de trabajar con planeación, eficiencia y visión social en la construcción de infraestructura segura y moderna para transformar la movilidad y elevar la calidad de vida de las y los colimenses.