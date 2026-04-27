En las Olimpiadas Conade 2026 Sinaloa cierra el ciclismo de ruta con medallas de oro y bronce

Sinaloa cierra su participación en la categoría de Ciclismo de Ruta en la Olimpiada Nacional CONADE con una medalla de oro y una de bronce. Alcanzando así, hasta el momento, un total de 27 preseas (6 de Oro, 13 de Plata y 8 de Bronce), con las cuales el estado puede seguir demostrando su dominio dentro la fiesta deportiva de los jóvenes en México que este año se está llevandose a cabo en Jocotepec, Jalisco

La primera medalla en Ciclismo de Ruta para Sinaloa, la ganó Akary Sayuri Valenzuela Urrea, una chica de Culiacán que fue reconocida por su desempeño con el galardón de Bronce en la prueba de Ruta Femenil Categoría Sub-22 a 8 vueltas (80 kilómetros). Valenzuela Urrea completó el reto en un tiempo total de 2 horas con 42 minutos y 24 segundo

La prueba fue encabezada por Joy Arumi Méndez García de Guanajuato quien concluyó con un tiempo de 2 horas con 40 minutos y 11 segundos, mientras que en segundo lugar se encontró la atleta Fernanda Paola Zárate García de Jalisco, quien obtuvo el mismo tiempo en su cronometro que Akary Valenzuela. Ambas cruzaron al mismo tiempo el mismo pelotón, sin embargo fue a causa de la posición en la llegada, lo que marcó la diferencia.

El triunfo de Akary Sayuri Valenzuela Urrea, forma parte de la tercera Olimpiada nacional CONADE consecutiva en la que se lleva una medalla en esta prueba.

Por otro lado, la segunda victoria se dio gracias a Jesús Jared Zamudio Valdéz originario de Concordia, quien mantuvo en la prueba de Ruta Varonil Categoría Junior de 10 vueltas (100 kilómetros), su enorme nivel que lo coloca como uno de los mejores ciclistas de México.

Zamudio Valdéz, detuvo su cronometro en la marca de 2 horas, con 57 minutos y 33 segundos, quedándose de dicha manera con la medalla de Oro. Los ciclistas que le siguieron son Pablo Elías Ramírez Hernández de Hidalgo con la medalla de Plata y un tiempo de 2 horas, con 7 minutos y 35 segundos al igual que Juan José Almonte Almonte del estado de Puebla que registró el pelotón, pero definió su medalla de Bronce por su posición de llegada.

En este evento, el último triunfo de Jesús Jared Zamudio Valdéz, equivale a su sexta medalla de Oro. De igual manera, en 2026 logró superar su actuación del año pasado.

El próximo miércoles, Sinaloa va a regresar a la competencia, pero en las las pruebas de montaña que se correrán en el municipio de Tapalpa, Jalisco, buscando encementar sus resultados del Ciclismo en Olimpiada Nacional CONADE 2026.