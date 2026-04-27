Refuerzan atención médica con visitas semanales en hospital del ISSSTEP

Con el objetivo de mejorar la calidad en los servicios de salud, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) implementaron un esquema de trabajo coordinado que incluye visitas semanales al Hospital de Especialidades “5 de Mayo”.

El director general del SEDIF, Juan Carlos Valdez Zayas, informó que estas visitas permitirán dar seguimiento directo a las necesidades de las y los derechohabientes, así como fortalecer la atención que reciben en este centro hospitalario.

De acuerdo con lo señalado, esta estrategia busca mantener un contacto cercano con pacientes y sus familias, con el fin de escuchar sus inquietudes y atender de manera oportuna cualquier situación que se presente. Además, se pretende supervisar de forma constante la calidad del servicio médico y administrativo que se brinda.

Durante los recorridos, el personal del SEDIF podrá acompañar casos específicos que requieran atención especial, lo que permitirá agilizar soluciones y evitar retrasos en la atención. Este modelo de trabajo también tiene como finalidad garantizar que cada solicitud sea atendida con sensibilidad y eficacia.

Las autoridades destacaron que esta dinámica responde a la necesidad de mejorar la experiencia de los usuarios en los servicios de salud, así como de fortalecer la confianza de la población en las instituciones públicas.

Asimismo, se informó que estas acciones forman parte de la instrucción del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, quien ha señalado la importancia de mantener un gobierno cercano a la ciudadanía, con presencia constante en territorio y atención directa a las demandas sociales.

En este sentido, el esquema de visitas semanales busca convertirse en un mecanismo permanente de evaluación y mejora, que permita detectar áreas de oportunidad y atenderlas de manera inmediata.

Por otra parte, el SEDIF subrayó que estas acciones también están alineadas con la política nacional impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, enfocada en fortalecer el sistema de salud y garantizar una atención digna para todas y todos los ciudadanos.

Las autoridades coincidieron en que el trabajo conjunto entre instituciones es clave para lograr mejores resultados, especialmente en un sector tan importante como el de la salud, donde la atención oportuna puede marcar la diferencia en la vida de las personas.

Finalmente, reiteraron su compromiso de continuar con este tipo de estrategias que promuevan una atención más humana, eficiente y cercana, en beneficio de las familias poblanas.

El SEDIF y el ISSSTEP buscan consolidar un sistema de salud más accesible y de mayor calidad, que responda a las necesidades reales de la población.