Respaldo a Claudia Sheinbaum fortalece perfil de Pável Jarero

Pável Jarero, senador de la república

El senador morenista, Pável Jarero, ha consolidado su papel como uno de los principales impulsores en el senado de las iniciativas promovidas por la presidenta del país Claudia Sheinbaum, lo que lo ha colocado como un activo relevante dentro de la bancada de Morena en la actual legislatura.

El legislador ha respaldado propuestas clave de Sheinbaum, como las reformas relacionadas con pensiones y el incremento de programas sociales, entre ellos las Becas para el Bienestar. Jarero aseguró que dicho apoyo le ha valido reconocimiento al interior de su partido y ha fortalecido su presencia política en Nayarit, entidad de la que es originario.

En ese sentido, el exalcalde de Santiago Ixcuintla, Jarero Velázquez, expresó su respaldo a la decisión presidencial de destinar más de un billón de pesos a las becas educativas hacia 2030, medida que calificó como histórica al colocar a la educación en el centro de la política pública nacional.

“Invertir en educación no es un gasto, es sembrar futuro. Es garantizar que ningún joven se quede atrás por falta de recursos”, declaró el senador.

A casi dos meses de que Morena defina a los coordinadores designe a los coordinadores de la Defensa de la cuarta transformación, figuras que eventualmente podrían convertirse en candidaturas a gubernaturas, Pável Jarero ha reiterado su respeto a los tiempos y decisiones del partido.

La Crónica de hoy 2026