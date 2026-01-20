Confirman Mara Lezama y Eduardo Osuna, de BBVA, la realización de la Convención Bancaria 2026 en Quintana Roo

Mara Lezama y Eduardo Osuna

Madrid.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa y Eduardo Osuna Osuna, vicepresidente y director general de BBVA Bancomer México, confirmaron la Convención Bancaria 2026, que por primera vez en su historia se celebrará en Cancún del 18 al 20 de marzo, tras una reunión de trabajo en el marco de la FITUR 2026.

Durante el encuentro se abordaron los avances y requerimientos logísticos para esta convención organizada por la Asociación de Bancos de México (ABM), programada del 18 al 20 de marzo de 2026 en el Hotel AVA Resorts, evento que reunirá a los principales actores del sistema financiero nacional.

“Buenas noticias para Quintana Roo desde Madrid, desde la FITUR: confirmada la Convención Bancaria 2026 en Cancún. Hemos hablado de muchas cosas en el tema financiero, en estas oportunidades de inversión estatal, de cómo viene el mundial, además como palanca también de inversión, pero algo fundamental que es la convención bancaria confirmada en el estado de Quintana Roo”, expresó la titular del Ejecutivo.

Por su parte, Eduardo Osuna, afirmó que además de la convención hablaron de las enormes oportunidades que hay de inversión en el estado de Quintana Roo.

Después de la reunión de trabajo, Mara Lezama y Eduardo Osuna participaron en el Foro Turismo e Inversión, junto con panelistas y empresarios internacionales para seguir atrayendo inversión a México en la industria turística, y en el que Quintana Roo expuso ventajas del Mundial 2026 como palanca de desarrollo.

BBVA es una de las instituciones financieras más sólidas y relevantes del país, con capacidad de influencia, inversión y visión de largo plazo. Para Quintana Roo, su participación representa confianza institucional, atracción de capital y la posibilidad de evolucionar hacia un ecosistema económico más robusto, donde el turismo convive con servicios financieros, innovación y desarrollo empresarial.

Por otra parte, la Convención Bancaria es el evento más relevante del sector financiero nacional. Primera vez que este encuentro se realizará en Cancún, fuera de sedes tradicionales.