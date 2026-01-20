Promueven educación pesquera en comunidades tamaulipecas de Altamira

Promueven educación pesquera en comunidades de Altamira en Tamaulipas

Como parte de las acciones permanentes de divulgación y fomento a la pesca responsable, la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura, en coordinación con oficiales federales de pesca de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), llevó a cabo una jornada de educación ambiental y pesquera dirigida a estudiantes de una comunidad rural en Altamira.

La actividad tuvo lugar en la Escuela Telesecundaria “Profesora Eusebia Banda Sevilla”, ubicada en el ejido Martín A. Martínez, una zona considerada estratégica debido a su cercanía con el sistema lagunar Champayán y el río Tamesí, cuerpos de agua que forman parte esencial de la actividad pesquera en la región.

El objetivo principal de esta plática de concientización fue fortalecer la cultura de respeto, cuidado y aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros desde edades tempranas, promoviendo entre las nuevas generaciones conocimientos que les permitan valorar el ecosistema acuático y entender la importancia de conservarlo para un uso responsable en el futuro cercano.

Participaron en la autoridad estatal representantes de la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, encabezada por Antonio Varela Flores, quienes compartieron con las y los alumnos información relevante sobre prácticas de pesca responsable, la conservación del entorno natural y la importancia de proteger los recursos acuáticos para garantizar su disponibilidad en generaciones futuras.

Durante su mensaje, Varela Flores destacó que este tipo de esfuerzos, que se realizan en coordinación entre el Gobierno del Estado de Tamaulipas bajo el mando del gobernador Américo Villareal Anaya y el Gobierno de México, son fundamentales para avanzar en la conservación de los ecosistemas acuáticos y para fortalecer la sustentabilidad de los recursos pesqueros, beneficiando de forma directa a las comunidades ribereñas que dependen de la pesca como actividad económica y cultural.

Altamira, por su ubicación geográfica y su cercanía con diversos cuerpos de agua, cuenta con una comunidad pesquera amplia que se ha visto favorecida por programas estatales y federales enfocados en el fortalecimiento del sector rural y acuícola. La educación en prácticas pesqueras responsables se suma a otras acciones, como las jornadas de repoblamiento de especies acuáticas ejemplo de ello es la siembra de 200 mil alevines de tilapia en el sistema lagunario Champayán Tamesí y en otros cuerpos de agua de la entidad orientadas a garantizar la sustentabilidad de estos recursos.

La capacitación impartida a las y los estudiantes incluyó temas sobre el cuidado del entorno natural, el respeto por las normas de pesca y la importancia de adoptar prácticas sostenibles que preserven la biodiversidad acuática. Con esto se busca sembrar en las nuevas generaciones un sentido de pertenencia y responsabilidad hacia los cuerpos de agua que forman parte del patrimonio natural de la región.

Tamaulipas avanza con compromiso y de la mano con las autoridades estatales y federales por promover una pesca sustentable y una mejor calidad de vida para las familias que habitan en las zonas ribereñas de Altamira y sus alrededores, contribuyendo a un desarrollo más equilibrado y sostenible en el estado de Tamaulipas.