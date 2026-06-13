Inaugura Mara Lezama Casa del Estudiante para apoyar a jóvenes universitarios de Quintana Roo

Con el objetivo de brindar mejores oportunidades educativas a jóvenes provenientes de comunidades alejadas y en situación de vulnerabilidad, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, inauguró la nueva Casa del Estudiante, un espacio que busca apoyar a quienes desean concluir una carrera universitaria y construir un mejor futuro.

La obra forma parte de las acciones impulsadas por el gobierno estatal para fortalecer el acceso a la educación superior y evitar que factores económicos obliguen a los estudiantes a abandonar sus estudios. La nueva residencia está destinada principalmente a jóvenes de comunidades mayas e indígenas que se trasladan a la capital del estado para continuar su formación profesional.

Durante el acto inaugural, la mandataria estatal destacó que la educación es una de las herramientas más importantes para transformar vidas y generar oportunidades de desarrollo. Señaló que muchos estudiantes enfrentan dificultades para mantenerse en la universidad debido a los gastos de alojamiento, alimentación y transporte, por lo que este proyecto busca reducir esas barreras.

La Casa del Estudiante cuenta con espacios adecuados para el alojamiento de jóvenes universitarios, así como áreas destinadas al estudio y la convivencia. De acuerdo con información oficial, el inmueble tiene capacidad para albergar a alrededor de 100 estudiantes, distribuidos entre mujeres y hombres, quienes podrán acceder a instalaciones dignas y seguras durante su etapa académica.

Autoridades estatales explicaron que este proyecto responde a la necesidad de apoyar a jóvenes provenientes de diferentes municipios de Quintana Roo que, en muchos casos, deben dejar sus hogares para continuar sus estudios universitarios en Chetumal. Antes de su rehabilitación, el edificio permaneció durante años sin funcionar adecuadamente y presentaba diversas condiciones de deterioro.

Los trabajos realizados incluyeron la rehabilitación de dormitorios, áreas comunes, instalaciones eléctricas, sistemas sanitarios y espacios destinados al aprendizaje. Asimismo, se mejoraron las condiciones generales del inmueble para garantizar que los estudiantes cuenten con un entorno adecuado para su desarrollo académico y personal.

Durante el evento, la gobernadora reiteró que la educación debe ser un derecho accesible para todas las personas y no un privilegio reservado para unos cuantos. Por ello, señaló que su administración continuará impulsando proyectos enfocados en ampliar las oportunidades para la juventud quintanarroense.

Estudiantes y autoridades educativas reconocieron la importancia de contar con este tipo de espacios, ya que representan un apoyo significativo para quienes enfrentan dificultades económicas. Además, destacaron que disponer de alojamiento cercano a los centros educativos permite a los jóvenes concentrarse en sus estudios y mejorar sus posibilidades de concluir una carrera profesional.

La apertura de la Casa del Estudiante forma parte de una estrategia más amplia del gobierno estatal para fortalecer la infraestructura educativa y generar condiciones que favorezcan la permanencia escolar. En los últimos meses también se han impulsado proyectos relacionados con universidades, comedores estudiantiles y espacios destinados al bienestar de la juventud.

Con esta nueva obra, el Gobierno de Quintana Roo busca contribuir a que más jóvenes logren finalizar sus estudios universitarios y acceder a mejores oportunidades laborales en el futuro. Las autoridades coincidieron en que invertir en educación es apostar por el desarrollo social y económico del estado, al tiempo que se generan condiciones para una mayor igualdad de oportunidades entre las nuevas generaciones.