Mejoran sistema de riego y caminos agrícolas en Tamaulipas

La Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social de Tamaulipas concluyó y entregó diversas obras de infraestructura de riego en distintos municipios del estado, como parte de las acciones previstas en el Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola 2025, enfocadas en mejorar la productividad agrícola, optimizar el aprovechamiento del agua y fortalecer las condiciones de trabajo en el campo tamaulipeco.

En el municipio de Abasolo, personal de la dependencia participó en la entrega-recepción de los trabajos de rehabilitación del camino de operación del Canal Lateral 25+600, ubicado dentro del Distrito de Riego 086 Río Soto La Marina. La intervención abarcó poco más de un kilómetro del tramo, lo que permitirá facilitar las labores de mantenimiento, mejorar el acceso a la zona de riego y garantizar una operación más eficiente de la infraestructura hidráulica en beneficio de los productores agrícolas de la región.

Otra de las obras se realizó en el municipio de Gómez Farías, donde se entregó un proyecto de tecnificación de riego en una superficie de 1.21 hectáreas en la Pequeña Propiedad Río Frío. En este sitio se instaló un sistema de riego por goteo que funciona con energía solar, una alternativa sustentable que busca reducir costos de operación, mejorar la eficiencia en el uso del agua y contribuir a la protección del medio ambiente mediante el aprovechamiento de energías limpias.

Asimismo, en el municipio de El Mante, la Secretaría participó en la entrega de la tecnificación del canal sublateral 5+075, perteneciente al Distrito de Riego 092 Río Pánuco, en la Unidad Las Ánimas. Los trabajos incluyeron el revestimiento con concreto hidráulico de un tramo del canal, lo que permitirá una mejor conducción del agua, disminuir filtraciones y reducir pérdidas durante los procesos de riego, beneficiando directamente a las unidades de producción agrícola.

El titular de la dependencia, Raúl Quiroga Álvarez, señaló que estas acciones forman parte de una estrategia integral para fortalecer la infraestructura hidroagrícola del estado, impulsar la modernización del campo y garantizar un uso responsable del recurso hídrico. Añadió que el objetivo es generar mejores condiciones para los productores, incrementar la productividad y contribuir al desarrollo sostenible del sector agrícola en Tamaulipas.