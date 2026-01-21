Se hace entrega de 48 nuevos hogares en Morelia

48 familias reciben hogar en Morelia

Dando seguimiento al Programa de Vivienda para el Bienestar, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en colaboración con Infonavit, comenzaron la entrega de 48 nuevos hogares a familias de Morelia. Se realizó durante un enlace en vivo a la Mañanera del Pueblo, encabezada por la presidenta de México.

Las viviendas fueron construidas por el Infonavit y forman parte de un conjunto en el fraccionamiento Villas de Oriente, en Morelia. En los próximos días se entregaran otras 96 viviendas, sumando un total de 144 casas.

Cada uno de estos nuevos hogares tiene 60 metros cuadrados, dos recámaras, baño, cocina, sala-comedor y áreas verdes comunes.

Los beneficiarios de este programa son personas que perciben hasta dos salarios mínimos, adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres jefas de familia.

Una de las beneficiaras, Diana Pineda Jacuinde explicó el proceso que siguió ante el Infonavit: “me llegó un correo directamente, diciéndome que estaba aprobado un pre crédito, entonces fue algo súper rápido, solamente fui a las oficinas, me enseñaron el edificio, me gustó y firmé el crédito”.

Posteriormente la titular de Sedatu Edna Vega Rangel, declaró que se tiene previsto para 2026 realizar la entrega de 2 mil 336 viviendas en Michoacán, respartidas entre sus distintos municipios.

“Es un gran gusto porque se invertirán más de 49 mil millones de pesos en los seis años de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Estamos muy contentos”, precisó la funcionaria.

Este programa busca beneficiar a 295 mil personas y traerá mejoras en la economía local: se espera que genere 246 mil empleos directos y 369 mil indirectos.

El director general del Infonavit, Octavio Romero, informó que el Instituto durante el primer semestre de 2026 iniciará la edificación de 18 mil viviendas adicionales en 10 proyectos distribuidos en Morelia, Pátzcuaro, Jiquilpan, Apatzingán y Lázaro Cárdenas y para el segundo semestre del año, se prevé el arranque de 24 mil viviendas más.

Finalmente, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, reconoció el impacto del Programa de Vivienda para el Bienestar en la entidad y agradeció el respaldo del Gobierno de México para garantizar el derecho a la vivienda digna.