Productos sinaloenses se venderán en tiendas OXXO con exhibidores especiales

Productos hechos en Sinaloa ya tienen un espacio fijo en tiendas OXXO; el secretario de Economía del estado de Sinaloa, Feliciano Castro Meléndrez, presentó el “Exhibidor Camino Comercial”, una estrategia que permite mostrar y vender productos sinaloenses de manera permanente dentro de esta cadena comercial, con la idea de que más marcas locales se mantengan en el mercado y lleguen a nuevos clientes.

Actualmente, el exhibidor ya está instalado en 174 tiendas OXXO de distintos municipios del estado, donde se comercializan 15 productos sinaloenses, entre ellos Chiltepín El Rey, Chilimoy, Chata, Maymoy y Manglo, los cuales ya están disponibles para el público.

La presentación se realizó en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey, donde el funcionario reconoció la disposición de OXXO para abrir sus espacios a productos locales y destacó que este tipo de alianzas ayudan a fortalecer la economía y el talento productivo de Sinaloa.

El secretario señaló que para el Gobierno del Estado, incorporar productos regionales a cadenas comerciales significa impulsar políticas públicas que promuevan el autoempleo y generen bienestar para las familias. Subrayó que el emprendimiento forma parte de la identidad del estado y que su consolidación se logra cuando los productos logran venderse de forma constante.

Por parte de la cadena comercial, Elena Gámez García, gerente regional de Operaciones de OXXO en Sinaloa, destacó que cuando el sector privado, el gobierno y el talento local trabajan juntos, los resultados se reflejan directamente en las comunidades.

Recordó que desde septiembre decidieron sumarse al programa Camino Comercial y que hoy los productos sinaloenses ya están presentes en más de 170 tiendas del estado.

Explicó que este esfuerzo da continuidad a los convenios previamente establecidos y que el desarrollo económico se construye con alianzas que se mantienen en el tiempo y generan resultados concretos.

El programa Camino Comercial tiene como objetivo vincular a emprendedores y MiPyMES sinaloenses con cadenas comerciales estatales y nacionales, para que sus productos lleguen a más puntos de venta y se consoliden dentro del mercado formal. El exhibidor es parte de esta estrategia impulsada por la Secretaría de Economía.

Antes de la presentación oficial, se realizó el corte de listón de los exhibidores con productos regionales, además, se llevó a cabo el encuentro de negocios “OXXO–MiPyMES: Vinculación Estratégica, de Emprendedores a Grandes Empresas”, donde directivos de la empresa se reunieron con empresarios y emprendedores interesados en colocar sus productos en esta cadena, así como un panel con casos de éxito.