Vestidos de noche bordados de la cultura zapoteca engalanan pasarela en Guadalajara

Vestidos de noche con bordados indígenas (Francisco Guasco/EFE)

Guadalajara — Este 22 de enero Guadalajara se vistió de gala al presentar Intermoda, la plataforma de negocios de moda más importante de México, su pasarela vestidos de noche bordados de la cultura indígena zapoteca, los cuales destacaron por su colorido y las flores de Juchitán, Oaxaca; creadas por Zuleyma López.

La diseñadora, nacida en la comunidad zapoteca, bajo su marca Vazlop, mostró sus diseños inspirados en la fortaleza de las mujeres de la región y la belleza de sus tradiciones mencionando las diferentes actividades que desempeñan en la comunidad de Juchitán y el papel que representan los diseños de las prendas que empiezan a ser una moda.

La marca presentó una amplia variedad de piezas desde vestidos, faldas, blusas, sacos y camisas para hombre inspiradas en los huipiles.

Intermoda en su 84 entrega de la temporada primavera-verano contará con 1,150 marcas expositoras en esta exhibición.

