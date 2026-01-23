IMSS Cancún abrirá en las noches para atender a trabajadores en Quintana Roo

Director general del IMSS, Zoé Robledo La Unidad de Medicina Familiar No. 16 del IMSS en Cancún ya atiende consultas médicas durante la noche

En Cancún, donde el ritmo de trabajo no se detiene cuando cae el sol, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), empezó a mover sus horarios para adaptarse a la realidad de miles de personas.

La Unidad de Medicina Familiar No. 16 ofrece desde hace meses consultas nocturnas, de las nueve de la noche a las cuatro de la madrugada, una alternativa pensada para quienes pasan el día completo trabajando y no pueden acudir a consulta en horarios tradicionales.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, llegó para conocer de primera mano cómo opera este turno nocturno, que forma parte de un proyecto enfocado en ampliar el acceso a los servicios médicos para la derechohabiencia, especialmente en zonas donde la actividad laboral se extiende más allá del horario habitual.

Durante su visita, Robledo explicó que este esquema fue diseñado pensando en sectores como el hotelero y turístico, donde los turnos largos y variables complican que las personas puedan atender su salud sin faltar al trabajo. La UMF No. 16 es una de las cinco unidades en Quintana Roo que ya funcionan con consulta nocturna, junto con las UMF No. 11, 13, 14 y 19, ubicadas tanto en Cancún como en Playa del Carmen.

Recordó que la primera unidad en poner en marcha este modelo fue la UMF No. 11, en mayo del año pasado. Más tarde se sumó la No. 16, en agosto, y posteriormente otras tres unidades del estado, lo que permitió consolidar este esquema como una opción real para la población trabajadora.

El director general detalló que la atención nocturna no sustituye los turnos matutino y vespertino, sino que los complementa, al igual que la atención en fines de semana que ya opera en más de 400 unidades del IMSS en el país.

Zoé Robledo reconoció el compromiso del personal médico, de enfermería y administrativo de la UMF No. 16, así como de la representación del IMSS en Quintana Roo, por impulsar una idea que ayuda a mejorar la atención y a desahogar la demanda en horarios convencionales.

“Muchas de las transformaciones del Seguro Social nacen en una unidad, con la voluntad de un equipo de trabajo, y después se convierten en políticas para todo el país”, señaló, al adelantar que este modelo de atención nocturna comenzará a replicarse en otras entidades federativas.

Antes de concluir su recorrido, el titular del IMSS felicitó al equipo de la UMF No. 16 por atreverse a innovar y destacó que esta experiencia marca un precedente en Quintana Roo, al abrir nuevas opciones para que más personas puedan cuidar su salud sin tener que elegir entre el trabajo y una consulta médica.