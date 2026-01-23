Sinaloa homenajea a Rafael Buelna Tenorio a 102 años de su fallecimiento

Secretaria de las Mujeres del estado, Ana Chiquete Elizalde Autoridades estatales y representantes de los tres poderes participaron en los actos cívicos por el 102 aniversario luctuoso del general Rafael Buelna Tenorio, uno de los personajes más reconocidos de la historia de Sinaloa

El Gobierno de Sinaloa realizó un acto cívico para conmemorar el 102 aniversario luctuoso del general Rafael Buelna Tenorio, conocido como El Granito de Oro, ceremonia que fue encabezada por la secretaria de las Mujeres del estado, Ana Chiquete Elizalde, en representación del gobernador Rubén Rocha Moya, como parte del reconocimiento a su legado histórico.

El homenaje inició en la explanada de Palacio de Gobierno, donde se rindieron honores al lábaro patrio con el izamiento de la Bandera Nacional a media asta. Durante el acto se entonó el Himno Nacional Mexicano, interpretado por el maestro Humberto Zazueta, con el acompañamiento de la banda de guerra de la Novena Zona Militar y elementos de la Guardia Nacional.

Al concluir esta primera parte del evento, las autoridades se trasladaron a la Rotonda de los Sinaloenses Ilustres, espacio donde se llevó a cabo una guardia de honor y se presentó una semblanza del general Buelna Tenorio, resaltando su papel dentro de la historia del estado.

En estos actos participaron representantes de los tres poderes del estado, entre ellos el diputado Kristiam Alexis Espinoza García, por el Poder Legislativo, y el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, Jesús Iván Chávez Rangel, por el Poder Judicial.

También estuvieron presentes María Elena Armenta Rocha, titular de la Secretaría de las Mujeres de Culiacán; Arnoldo Jiménez Reyes, capitán segundo de Infantería y representante de la Novena Zona Militar; Francisco Luneston Ruiz, capitán primero y representante de la Guardia Nacional; así como César Aarón Castro Juárez, capitán primero y representante de la Base Aérea Militar número 10.

A la ceremonia se sumaron el secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo; el doctor Santiago Inzunza Cázarez, director de COBAES, además de personal del ISDE, Protección Civil, ICATSIN, SSPYTM, SSP y de la Secretaría de las Mujeres de Sinaloa, quienes acompañaron el homenaje en memoria de uno de los sinaloenses ilustres.