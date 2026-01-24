Fuga de amoníaco en Veracruz obliga a evacuar colonias y activar albergues

Fuga de amoníaco en Cosoleacaque Una falla en un autotanque dentro del Complejo Petroquímico Cosoleacaque provocó una fuga de amoníaco durante la noche del viernes, lo que derivó en evacuaciones preventivas, cierres viales y la habilitación de albergues temporales en Minatitlán y Cosoleacaque. (Redes Sociales)

Una emergencia química se activó entre la noche del viernes y los primeros minutos de este sábado en el sur de Veracruz, luego de detectarse una fuga activa de amoníaco en un autotanque que se encontraba al interior del Complejo Petroquímico Cosoleacaque, lo que obligó a evacuar a trabajadores y habitantes de zonas cercanas.

El incidente ocurrió dentro de las instalaciones del complejo operado por Pemex y encendió la alerta en los municipios conurbados de Cosoleacaque y Minatitlán. De inmediato, las autoridades locales restringieron el acceso a la zona y cerraron avenidas cercanas para permitir las labores de atención y evitar riesgos a la población.

Como medida preventiva, personal de Protección Civil evacuó un radio aproximado de 1.5 kilómetros alrededor del punto donde se originó la fuga. Las principales afectaciones se registraron en la colonia Buena Vista y en el boulevard Instituto Tecnológico, además de comercios y al menos cuatro colonias aledañas al complejo petroquímico.

Ante la situación, el Ayuntamiento de Minatitlán habilitó refugios temporales para las familias que tuvieron que salir de sus viviendas. Los albergues se instalaron en la UBR Cualipan, ubicada en el boulevard Instituto Tecnológico de la colonia Nueva Mina, así como en el Albergue Municipal, localizado en la calle Berlín de la colonia Miguel Hidalgo.

Las labores para controlar la fuga estuvieron a cargo de una fuerza de tarea integrada por Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Seguridad Pública, Protección Civil estatal y municipal, Tránsito del Estado y la Cruz Roja, quienes trabajaron de manera coordinada para contener el amoníaco y disminuir su concentración en el ambiente.