Nevadas por tormenta invernal cubren de blanco Chihuahua y Durango; registran temperaturas bajo cero

Zonas serranas de Chihuahua y Durango ya enfrentan secuelas de la tormenta invernal (Especial)

Nevadas — La tercera tormenta invernal de la temporada con el frente frío número 31 y una masa de aire ártico procedente de Estados Unidos cubrió de blanco las zonas serranas de Chihuahua y Durango y llegó con temperaturas bajo cero, reportaron autoridades de Protección Civil de ambos estados.

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Chihuahua confirmó la caída de nieve en tres municipios: Belleza, Madera y Ocampo, donde las temperaturas bajo cero obligaron a alertar a la población a mantenerse en sus casas y no exponerse ni a sus animales a estar en la intemperie.

En Durango la comunidad de La Rosilla, en el municipio de Guanaceví, considerada la más fría del país, quedó cubierta por un manto blanco y con temperaturas bajo cero.

Medios de Chihuahua informan que la precipitación de nieve se extendió a una veintena de localidades, incluyendo Guachochi, Guadalupe y Calvo, y Temósachic con acumulaciones que en algunos puntos alcanzan los 10 centímetros de espesor.

El Servicio Meteorológico estatal advirtió que el peligro por el clima gélido no radica solo en la nieve, sino en las ráfagas de viento que superan los 75 kilómetros por hora, lo que genera condiciones de baja visibilidad y riesgos de congelamiento en la cinta asfáltica, lo que podría causar accidentes graves.

Para el lunes, se espera que las nevadas se intensifiquen con temperaturas de hasta -8 °C en la zona serrana. La Secretaría de Educación estatal suspendió clases presenciales, debido a que las nevadas seguirán hasta el próximo 27 de enero.

DURANGO

En Durango la madrugada de este 24 de enero se registró una fuerte nevada en las zonas altas de Guanaceví y dejó una capa considerable de nieve, informó Protección Civil.

Se registraron lluvias intensas en los municipios de Tamazula y San Dimas, lluvias ligeras en otros puntos de la entidad y reportan viento generalizado en todo el territorio estatal, con mayor intensidad en el municipio de Ocampo.

En tanto y por instrucción del gobernador Esteban Villegas Villarreal, se mantiene disponible la ambulancia aérea y el escuadrón aeromédico para brindar apoyo inmediato en caso de alguna urgencia médica.

