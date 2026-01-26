Ajustan horario escolar en Sonora para nivel básico por bajas temperaturas

Cambio de horario escolar en Sonora

La Secretaría de Educación y Cultura (SEC) de Sonora, anunció la modificación temporal del horario escolar para escuelas públicas y particulares pertenecientes al nivel básico.

Del 26 al 29 de enero, en todo el estado la entrada a clases será una hora más tarde en el turno matutino, mientras que en el turno vespertino la hora de salida se adelantará una hora, esto debido a los pronósticos de bajas temperaturas.

El titular de la SEC, Froylán Gámez Gamboa, señaló que de acuerdo con información de las autoridades de Coordinación Estatal de Protección Civil, las condiciones climáticas pronosticadas para la siguiente semana representan un riesgo para la salud e integridad de las y los estudiantes, particularmente de los menores de edad quiénes son más vulnerables a enfermedades respiratorias y otros padecimientos asociados a las bajas temperaturas.

El funcionario estatal señaló que esta medida tiene el objetivo de reducir la exposición al frío de la comunidad estudiantil sin afectar el desarrollo de las actividades académicas.

Por ello, hizo un llamado a enviar bien abrigados a los estudiantes para cuidar su salud y exhortó a la sociedad en general a permanecer atenta a cualquier aviso que emitan las autoridades correspondientes a través de los medios oficiales de información.