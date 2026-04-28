Guanajuato refuerza cuidado de la infancia con más de 82 mil tamices aplicados

En el marco de las celebraciones por el Día del Niño y la Niña, la Secretaría de Salud de Guanajuato informó que ha aplicado más de 82 mil pruebas de tamizaje a recién nacidos en el último año, como parte de una estrategia para proteger la salud infantil desde los primeros días de vida.

De acuerdo con autoridades estatales, estas acciones incluyen tanto el tamiz metabólico como el auditivo, estudios que permiten detectar de manera oportuna enfermedades congénitas y problemas de audición en niñas y niños. Estas pruebas se han realizado en los 46 municipios del estado a través de diversas unidades médicas.

El secretario de Salud, Gabriel Cortés Alcalá, detalló que durante 2025 se llevaron a cabo 51 mil 621 tamizajes metabólicos, lo que ha permitido identificar padecimientos desde etapas tempranas. Este tipo de prueba es fundamental, ya que detecta enfermedades del metabolismo que, de no atenderse a tiempo, pueden generar complicaciones graves en el desarrollo físico y cognitivo de los menores.

Además, se aplicaron 31 mil 538 pruebas de tamizaje auditivo neonatal, una evaluación rápida, indolora y no invasiva que permite detectar problemas de audición desde el nacimiento. La detección temprana de estas condiciones es clave para iniciar tratamientos oportunos y favorecer el desarrollo del lenguaje y la integración social de los menores.

Las autoridades de salud señalaron que se recomienda realizar el tamiz auditivo antes de los tres meses de vida. En caso de resultados no concluyentes, el estudio se repite y, si persisten las anomalías, se canaliza a los pacientes a estudios especializados para confirmar el diagnóstico y comenzar la atención médica correspondiente.

Como parte del seguimiento a los casos detectados, el sistema de salud estatal ha brindado atención especializada a niñas y niños con problemas auditivos, incluyendo la colocación de 20 implantes cocleares y 21 implantes osteointegrados. Estas intervenciones representan una oportunidad importante para mejorar la calidad de vida de los pacientes, facilitando su desarrollo educativo y social.

El gobierno estatal destacó que estas acciones forman parte de una política integral enfocada en la prevención y el diagnóstico temprano, con el objetivo de garantizar un desarrollo saludable en la infancia. Asimismo, se reiteró que la salud de las niñas y los niños es una prioridad, por lo que se continuará fortaleciendo la cobertura y calidad de estos servicios.

Autoridades subrayaron que este tipo de programas contribuyen a reducir riesgos de discapacidad y mortalidad infantil, al tiempo que aseguran que cada recién nacido tenga acceso a una atención médica oportuna desde sus primeros días de vida. Con ello, Guanajuato reafirma su compromiso con el bienestar de la niñez y la construcción de un futuro más saludable para sus habitantes.