Al menos 30 elementos de la Guardia Nacional sufren severa intoxicación en Veracruz

La mañana de este 26 de enero, se observó una movilización en la base de la Guardia de Nacional ubicada en Cabeza Olmeca Veracruz, debido a que decenas de elementos sufrieron intoxicación presuntamente por la ingesta de alimentos en mal estado.
Los afectados fueron trasladados en camiones y patrullas de la Defensa para ser atendidos en el Hospital Militar de La Boticaria, en Boca del Río mientras presentaban síntomas como vómitos, mareos, dolores estomacales y diarrea.
Ninguna institución oficial ha informado sobre lo ocurrido con los oficiales, se espera que en las próximas horas la Secretaría de la Defensa o la Guardia Nacional brinde un reporte de los ocurrido.