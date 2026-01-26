Coahuila: Guardia Arriba Contra el Gusano Barrenador

Guardia Arriba Contra el Gusano Barrenador

Ante caso de gusano barrenador del ganado, el gobierno del estado de Coahuila ha atenido dicha alerta sanitaria por medio de la campaña Guardia Arriba Contra el Gusano Barrenador, dirigida a médicos veterinarios, ganaderos y asociaciones del sector pecuario.

El Gobierno del Estado, también llevó a cabo la entrega de material informativo para la detección y reportes de casos sospechosos.

Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila dio a conocer que de acuerdo con los reportes oficiales de seguimiento sanitario, se han confirmado 12 casos de Gusano Barrenador del Ganado (GBG) en el estado de Tamaulipas, lo que para las entidades del norte del país, representa un riesgo constante.

En el caso de Coahuila ha habido campañas previas en las que se invluye como material de soporte: carteles, trípticos y lonas informativas con las recomendaciones clave. Es decir prevenir, identificar, actuar y avisar en caso de que presenten heridas con larvas o gusanos en animales.

Se solicita que cualquier reporte de casos sospechosos, sea comunicado de inmediato a los números telefónicos oficiales de las campañas de alerta sanitaria, disponibles a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y SENASICA. Los números de contacto y la aplicación digital para reportes son al 800 751 2100, 844 252 7900, WhatsApp: 55 3996 4462, o al correo electrónico seder@coahuila.gob.mx.

Los casos que se han detectado previamente en Nuevo León estuvieron asociados a movilizaciones de ganado adulto que provenían del sur del país, mientras que en Tamaulipas el caso identificado se dio en el ombligo de una cría de apenas 10 días de nacida. A continuación, en un periodo corto, el número de casos se incrementó hasta llegar a los 12 confirmados.

Por esto, la SENASICA ha mantenido acciones de control en la zona, entre ellas la dispersión de mosca estéril, el trampeo y el control de movilidad de especies ganaderas.

De acuerdo con información de la Comisión de Protección Agropecuaria, el punto más al norte donde se ha detectado un caso, es el municipio de Llera, el cual se ubica a 237 kilómetros en línea recta de los límites del municipio de Saltillo y a 255 kilómetros de Arteaga. Lo que como consecuencia obliga a que en Coahuila, se mantenga una vigilancia permanente.

El Gobierno de Coahuila, por medio de la Secretaría de Desarrollo Rural reiteró la importancia de mantener la alerta sanitaria activa y que productores, médicos veterinarios y población en general reporten inmediatamente cualquier gusanera en ganado, fauna silvestre, mascotas o cualquier otro animal de sangre caliente.

También se pide que las heridas en animales no dejen de ser atendidas, y que no se realicen movilizaciones de ganado sin la documentación oficial que compruebe el tratamiento sanitario correspondiente.

La sanidad ganadera es responsabilidad de todas y todos, y la detección oportuna es clave para mantener a Coahuila libre del Gusano Barrenador del Ganado.