Puebla refuerza la seguridad con operativos coordinados y uso de tecnología

El Gobierno del Estado de Puebla continúa fortaleciendo las acciones de seguridad para combatir la impunidad y garantizar la tranquilidad de la población, mediante operativos coordinados entre los tres órdenes de gobierno y el uso estrategico de tecnologia. Así lo afirmó el gobernador Alejandro Armenta, al destacar los resultados obtenidos gracias al trabajo en conjunto con instancias federales y estatales.

El mandatario estatal señaló que la seguridad en Puebla se atienden con hechos y coordinación permanente con la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Publica (SSP). Este esfuerzo busca construir un estado de paz y bienestar para las y los poblanos.

Alejandro Armenta explicó que uno de los principales mecanismos para lograr estos resultados son las mesas de seguridad, donde se analizan y coordinan acciones estratégicas con la participación de los tres niveles de gobierno. En estos espacios también colaboran las fiscalías, la iniciativa privada, los municipios y representantes de la sociedad civil, con el objetivo de atender de manera integral los temas de seguridad y prevención del delito.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, destacó que el uso de la tecnología se ha convertido en una herramienta clave en las tareas de investigación y prevención del delito. Señaló que estas acciones forman parte del Eje 3 de la Estrategia Nacional de Seguridad, impulsada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

El funcionario estatal subrayó que la tecnología adquirida durante el último año ha permitido fortalecer la coordinación entre el personal operativo en campo, las áreas de investigación y el C5i, lo que se traduce en una respuesta más rápida y eficiente ante situaciones de riesgo. Gracias a estos avances, las corporaciones de seguridad cuentan con mejores herramientas para dar seguimiento a casos y prevenir hechos delictivos.

Asimismo, Sánchez González anunció que durante este año se integrará un sistema de drones inteligentes con bases logísticas de recarga automática. Este proyecto, que será presentado en los próximos 40 días con una demostración en campo, permitirá mejorar la vigilancia y aumentar la eficiencia en la prevención del delito, especialmente en zonas estratégicas del estado.

En cuanto a los resultados obtenidos, el secretario de Seguridad Pública informó que del 11 de diciembre a la fecha se han realizado 67 operativos interinstitucionales. Como resultado de estas acciones, se lograron 344 detenciones de personas por diversos delitos y faltas administrativas.

Del total de detenciones, destacó que 258 personas fueron remitidas ante el juez cívico por conductas como alterar el orden público, conducir en estado de ebriedad e ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública, entre otras faltas. Estas acciones forman parte de la estrategia para mantener el orden y prevenir situaciones que puedan derivar en hechos delictivos.

Puebla reafirma su compromiso de combatir la impunidad, fortalecer la seguridad y trabajar de manera coordinada para construir un entorno más seguro y en paz para la población.