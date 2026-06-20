Libia Dennise reconoce a docentes de Guanajuato durante los Juegos Magisteriales del SNTE

La gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo, reconoció la labor de las maestras y maestros del estado durante la inauguración de las Jornadas Deportivas, Artísticas y Culturales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Sección 13, evento que reunió a más de 3 mil 500 trabajadores de la educación provenientes de distintas regiones de la entidad.

Durante su mensaje, la mandataria estatal destacó el compromiso que los docentes mantienen con la formación de niñas, niños y adolescentes, asegurando que han sabido responder a los desafíos que enfrenta actualmente la educación.

“No cabe duda de que en Guanajuato tenemos a las mejores maestras y maestros del país”, expresó la gobernadora ante los asistentes.

Las jornadas magisteriales reunieron a participantes de las 19 regiones sindicales de la Sección 13 del SNTE, quienes compitieron en disciplinas deportivas y culturales como voleibol, basquetbol, handbol, béisbol, danza, canto, oratoria y declamación.

Libia Dennise señaló que actualmente existen diversos retos en la formación de los estudiantes, entre ellos los problemas derivados de la falta de integración familiar, situación que también repercute en las aulas. Ante este panorama, reconoció el trabajo de los docentes no solo como educadores, sino también como guías y figuras de apoyo para los alumnos.

La gobernadora también destacó la campaña “Ármate de Valor por una Cultura de Paz”, impulsada por la Sección 13 del SNTE, la cual busca fomentar valores de convivencia pacífica dentro y fuera de las escuelas.

Según explicó, esta iniciativa coincide con los esfuerzos que realiza el Gobierno de Guanajuato para fortalecer la paz y la reconstrucción del tejido social en las comunidades.

“No hay paz posible para Guanajuato si no se construye también a través de quienes educan a nuestras niñas y niños”, afirmó.

En el evento estuvieron presentes diversas autoridades educativas y sindicales, entre ellas Raúl Espinoza Alonso, secretario general del SNTE Sección 13; Luis Ignacio Sánchez Gómez, secretario de Educación de Guanajuato; José Nicolás Gutiérrez Domínguez, representante del Comité Ejecutivo del SNTE; y Juan Rigoberto Macías Vidales, secretario general del SNTE Sección 45.

Por otra parte, la gobernadora también participó en un acto relacionado con el fortalecimiento de la convivencia comunitaria en el municipio de León.

Durante el evento se formalizó la entrega de una carta de donación de un terreno por parte de Grupo Edificasa GP Vivienda para la futura construcción de una parroquia y un centro pastoral en Ciudad Punta Dorada.

La donación contempla una superficie de poco más de 10 metros cuadrados, donde se desarrollará un espacio destinado a actividades religiosas y comunitarias que beneficiarán a miles de habitantes de esta zona de la ciudad.

Libia Dennise destacó que la colaboración entre sociedad, empresas, gobierno e instituciones religiosas permite impulsar proyectos que favorecen la unión de las familias y fortalece la vida comunitaria. Asimismo, la mandataria reconoció el compromiso social de la empresa desarrolladora y señaló que este tipo de acciones contribuyen a generar entornos más seguros y solidarios.

Por su parte, representantes de Grupo Edificasa señalaron que el nuevo centro pastoral complementará la infraestructura existente en Ciudad Punta Dorada, una comunidad que actualmente supera los 70 mil habitantes.

Asimismo, se informó que dentro de este proyecto también se contempla la donación de 2 mil 500 metros cuadrados para la construcción de una comandancia de policía y seguridad pública, con el objetivo de reforzar la seguridad y la atención ciudadana en la zona.