Trasladan a Chiapas a 88 reos de alta peligrosidad; algunos estarían vinculados con Los Chapitos

Un total de 88 personas privadas de la libertad consideradas de alta peligrosidad fueron trasladas a un penal federal en Chiapas como parte de un operativo coordinado por autoridades federales. Entre los internos se encuenran presuntos integrantes y operadores relacionados con la facción criminal conocida como Los Chapitos, vinculada al Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con reportes de seguridad, los reos fueron trasladados desde distitnos centros penitenciarios del país hacia el Centros penitenciarios del país hacia el Centro Federal de Reinserfsión Social (Cefereso) Número 15, ubicado en el municipio de Villa Comaltitlán, en la región fronteriza de Chiapas.

El ope5rativo incluyó transporte aéreo y terreste bajo estrictas medidas de seguridad. La aeronave de la Guardia Nacional partió de la Ciudad de México y realizó escalas en otras entidades para recorrer grupos de internos antes de arribar al Aeropuerto internacional de Tapachula. Desde ahí, los recursos fueron movilizados en autobuses custodiados por elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana hacia el penal federal.

Las autoridades no dieron a conocer la identidad de los internos trasladados; sin embargo, diversas fuentes de seguridad señalaron que entre ellos se encuentran personas relacionadas con organizaciones criminales de alto impacto, incluidos presuntos miembros de Los Chapitos.

Este movimiento forma parte de una estrategia federal para redistribuir a internos considerados de alto riesgo y fortalecer el control dentro del sistema penitenciario nacional. Según información difundida por medios nacionales, se trata del segundo traslado masivo de reos de alta peligrosidad hacia la frontera sur del país durante este año. En enero pasado, otro grupo de 30 internos fue enviado a centros penitenciarios de la región.

A pesar de ello, las autoridades federales han reiterado que los traslados se realizan bajo protocolos de seguridad reforzados y con el objetivo de garantizar la gobernabilidad dentro de los centros penitenciarios. Asimismo, señalaron que el Cefereso 15 cuenta con las condiciones necesarias para albergar a internos de alta peligrosidad.