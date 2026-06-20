Lleva SEBIEN de Tamulipas paquetes alimentarios y comedor de bienestar a familias de San Carlos

Con el objetivo de apoyar a las familias que enfrentan condiciones de vulnerabilidad, la Secretaría de Bienestar Social (SEBIEN) de Tamaulipas realizó la entrega de paquetes alimentarios y puso en marcha acciones para fortalecer la atención a través de los Comedores del Bienestar en el municipio de San Carlos.

Estas acciones forman parte de la estrategia social impulsada por el Gobierno de Tamaulipas para garantizar el acceso a una alimentación suficiente y de calidad para las personas que más lo necesitan. La dependencia estatal destacó que los apoyos buscan contribuir a mejorar las condiciones de vida de las familias, especialmente en comunidades donde existen mayores carencias económicas.

Durante la jornada, personal de la Secretaría de Bienestar Social recorrió distintos puntos del municipio para hacer llegar los paquetes alimentarios a los beneficiarios registrados en el programa “Alimentando tu Bienestar”. Los apoyos incluyen productos básicos que ayudan a complementar la alimentación de los hogares y forman parte de una política pública enfocada en combatir la inseguridad alimentaria.

Las autoridades señalaron que el programa alimentario mantiene una cobertura creciente en la entidad. Para este año, el padrón de beneficiarios aumentó de aproximadamente 285 mil a 300 mil familias tamaulipecas, lo que representa un esfuerzo adicional para llegar a más personas que requieren apoyo.

Además de la entrega de despensas, SEBIEN destacó la importancia de los Comedores del Bienestar, espacios creados para proporcionar alimentos preparados a personas en situación vulnerable. Estos centros operan gracias a la coordinación entre el Gobierno del Estado y los municipios, con el propósito de ofrecer una alternativa alimentaria permanente a quienes enfrentan dificultades económicas.

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar Social, los Comedores del Bienestar forman parte de una estrategia integral que busca reducir las carencias alimentarias y fortalecer el tejido social en las comunidades. En estos espacios, además de recibir alimentos, las personas encuentran un punto de convivencia y apoyo comunitario.

Las autoridades estatales explicaron que la distribución de los paquetes alimentarios se realiza mediante mecanismos que buscan garantizar transparencia y eficiencia. Entre las acciones implementadas se encuentra la entrega de credenciales a los beneficiarios y el uso de herramientas tecnológicas para dar seguimiento a los apoyos entregados.

Asimismo, destacaron que los programas sociales se asignan con base en estudios socioeconómicos que permiten identificar a las personas y familias que realmente requieren el apoyo, evitando cualquier tipo de condicionamiento político.

Habitantes de San Carlos agradecieron la llegada de estos apoyos, señalando que representan una ayuda importante para la economía familiar, especialmente ante el incremento en los costos de algunos productos básicos.