Coahuila mantiene crecimiento laboral y anuncia Mega Feria de Empleo en Saltillo

El estado de Coahuila continúa registrando resultados positivos en materia de empleo y se prepara para realizar una nueva Mega Feria de Empleo en Saltillo, donde se ofrecerán más de 4 mil vacantes para personas de diferentes perfiles y niveles de experiencia.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría del Trabajo, informó que este evento se llevará a cabo el próximo 23 de junio en el Centro de Convenciones Canacintra, ubicado en el bulevar Vito Alessio Robles número 2888, en la colonia Nazario Ortiz Garza.

La feria tendrá un horario de atención de las 9:00 a las 14:00 horas y reunirá a diversas empresas de la región sureste de Coahuila que buscan contratar personal para cubrir puestos operativos, administrativos y especializados.

De acuerdo con las autoridades, el objetivo es acercar oportunidades laborales formales a distintos sectores de la población, incluyendo jóvenes que buscan su primer empleo, profesionistas, adultos mayores y personas con discapacidad.

La secretaria del Trabajo de Coahuila, Nazira Zogbi Castro, destacó que este tipo de actividades han dado buenos resultados en el estado, ya que permiten conectar de manera directa a los buscadores de empleo con las empresas que requieren personal.

Asimismo, recomendó a los interesados acudir con varios currículums o solicitudes de empleo para aumentar las posibilidades de ser contratados y aprovechar mejor el tiempo durante el evento. También sugirió realizar un preregistro en el portal oficial de ferias de empleo para agilizar el proceso de atención.

La funcionaria señaló que las empresas participantes ofrecen empleos formales con prestaciones de ley, seguridad social y salarios competitivos, factores que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y sus familias.

Además, adelantó que durante el segundo semestre del año continuarán realizándose eventos similares en distintas regiones de Coahuila como parte de la estrategia estatal para fortalecer el mercado laboral y promover la contratación de más ciudadanos.

Los resultados obtenidos hasta ahora reflejan un panorama favorable para la entidad. Según datos de la Secretaría del Trabajo, durante los primeros meses de 2026 se han generado más de 8 mil nuevos empleos formales en Coahuila.

Las autoridades atribuyen estas cifras al dinamismo económico que mantiene la entidad, así como a las condiciones de seguridad y estabilidad que favorecen la llegada y permanencia de inversiones nacionales y extranjeras.

A pesar de los desafíos económicos que enfrentan distintos mercados internacionales y que afectan principalmente a las regiones con fuerte actividad industrial, Coahuila ha logrado mantener una tendencia positiva en la creación de puestos de trabajo.

Durante este año también se han realizado diversas ferias y jornadas de empleo en todo el estado. Tan solo mediante las Ferias de Empleo organizadas en 2026 se han ofertado más de 6 mil 700 vacantes por parte de más de 100 empresas participantes.

De igual manera, hasta el mes de mayo se llevaron a cabo 88 jornadas laborales en las distintas regiones de Coahuila. Estos eventos, aunque de menor tamaño, permiten acercar oportunidades de trabajo formal a comunidades y municipios donde los ciudadanos tienen mayores dificultades para acceder a procesos de contratación.

Nazira Zogbi Castro subrayó que el empleo es una de las principales herramientas para generar bienestar social, ya que permite a las personas acceder a ingresos estables, servicios médicos y seguridad social.

La funcionaria recordó que contar con un empleo formal no solo beneficia a los trabajadores, sino también a sus familias, al brindar mejores condiciones de vida y mayores oportunidades de desarrollo. Por ello, invitó a la población interesada a participar en la Mega Feria de Empleo y conocer las vacantes que estarán disponibles.