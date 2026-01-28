Infonavit Puebla remueve a Estebi Fernández por presunta participación en fraudes

Subcuenta de Vivienda Los trabajadores y trabajadoras poseen dos formas para obtener el crédito de vivienda que continúa en su subcuenta.

El gobierno federal decidió separar del cargo a la delegada del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en Puebla, Estebi Fernández Lozada, en el contexto de una investigación por un presunto fraude inmobiliario relacionado con la venta irregular de 480 departamentos en la entidad.

De acuerdo con información publicada en diciembre de 2025 por La Jornada de Oriente, el caso involucra la comercialización de viviendas pertenecientes a un desarrollo inmobiliario identificado como Arcos Altos, presuntamente realizada mediante documentos con firmas falsificadas. El asunto se encuentra bajo análisis judicial en el Juzgado Segundo de lo Civil, con sede en la zona de Angelópolis.

El reportaje señala que las operaciones habrían sido realizadas con la participación de la Notaría Pública número 29, así como de los constructores Gregorio Rey Olvera y el Corporativo Sazuri, quienes son mencionados como presuntos responsables de la venta irregular de los inmuebles.

Tras la difusión del caso, el Infonavit inició una investigación interna para determinar posibles responsabilidades de funcionarios de la delegación estatal. Según fuentes, el director general del instituto, Octavio Romero Oropeza, ordenó una auditoría en Puebla para revisar el proceso mediante el cual se autorizaron o permitieron dichas operaciones.

Las mismas fuentes indicaron que, como resultado preliminar de la revisión, se solicitó la renuncia de Estebi Fernández Lozada, quien asumió el cargo como delegada del Infonavit en Puebla en mayo de 2025. De manera inicial, se le atribuye una posible omisión en la supervisión de los desarrollos inmobiliarios puestos a disposición de los derechohabientes.

El presunto fraude ascendería a un monto aproximado de 211 millones de pesos, derivado de la venta de viviendas que no contaban con escrituras regularizadas o cuya documentación habría sido obtenida de forma ilegal.

Además, La Jornada de Oriente señala que la investigación también contempla posibles vínculos entre funcionarios del Infonavit y notarías públicas involucradas en operaciones de despojo, así como indagatorias adicionales relacionadas con presuntas irregularidades administrativas.

Antes de ocupar la delegación del Infonavit en Puebla, Estebi Fernández Lozada se desempeñó como directora general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Puebla (CECyTE), durante la administración estatal anterior.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si existen órdenes de aprehensión ni han emitido resoluciones judiciales definitivas sobre el caso. La investigación continúa en curso.