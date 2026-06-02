Hidalgo endurece reglas en hoteles para proteger a niñas, niños y adolescentes

Congreso de Hidalgo

El Congreso de Hidalgo aprobó reformas a la Ley de Turismo Sustentable y a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con el objetivo de reforzar la protección de menores de edad en hoteles, moteles, hostales, posadas y otros espacios de hospedaje en la entidad.

Con estas modificaciones, los prestadores de servicios turísticos estarán obligados a corroborar que las personas adultas que ingresen acompañadas de menores acrediten ser sus padres, tutores legales o que tengan algún vínculo de parentesco, custodia o autorización para hacerse responsables de ellos.

La iniciativa fue impulsada por la diputada Karla Perales Arrieta, de Movimiento Ciudadano, quien señaló que la aprobación representa un paso importante para fortalecer la seguridad de la niñez y evitar que los establecimientos turísticos puedan ser utilizados para actividades relacionadas con la trata de personas, la explotación sexual infantil o cualquier otra forma de violencia.

Las reformas establecen que los hoteles deberán solicitar identificaciones oficiales que acrediten la mayoría de edad y la identidad de quien solicite el servicio. Además, el ingreso de menores a las habitaciones sólo podrá permitirse cuando estén acompañados por una persona adulta que demuestre tener la patria potestad, tutela, guarda, custodia o una autorización legal correspondiente.

En caso de que el personal del establecimiento no pueda comprobar la relación entre el menor y el adulto que lo acompaña, estará obligado a informar de inmediato a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y, cuando corresponda, al Ministerio Público.

Durante la discusión del dictamen, las y los legisladores señalaron que los espacios de hospedaje pueden representar zonas de riesgo debido al constante flujo de visitantes y al anonimato que en ocasiones existe en este tipo de servicios, por lo que consideraron necesario reforzar los mecanismos de vigilancia y prevención.

Otro de los cambios aprobados faculta a la Secretaría de Turismo de Hidalgo para emitir protocolos obligatorios que deberán seguir todos los prestadores de servicios turísticos. Estos lineamientos definirán los documentos válidos para acreditar la identidad de los adultos y el vínculo que mantienen con las niñas, niños o adolescentes que los acompañen.

La presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles de Hidalgo, Roxana Vargas Juárez, respaldó la reforma y destacó que el siguiente paso será capacitar al personal de los establecimientos para garantizar el cumplimiento de las nuevas disposiciones.

Explicó que muchos hoteles ya aplicaban medidas de seguridad similares, pero ahora la diferencia es que la verificación documental se convertirá en una obligación legal para todo el sector.

Vargas Juárez señaló que será importante informar a los huéspedes sobre estos requisitos desde el momento en que realicen sus reservaciones, con el fin de evitar confusiones o inconformidades al momento de su llegada.

La representante hotelera reconoció que algunos visitantes suelen colaborar sin inconvenientes con este tipo de medidas, aunque otros muestran resistencia por desconocimiento, por lo que consideró fundamental fortalecer la difusión de la nueva normativa.

También destacó que existe coordinación entre el sector hotelero y las autoridades turísticas para reforzar las condiciones de seguridad en los establecimientos y contribuir a la protección de la infancia.

Aprovechó además para invitar a quienes visiten Hidalgo durante las próximas semanas a hospedarse en establecimientos formalmente registrados, ya que cumplen con normas de seguridad, higiene y regulación que brindan mayores garantías a los turistas.

Actualmente, la ocupación hotelera en fines de semana se mantiene entre el 60 y el 80 por ciento, impulsada por actividades deportivas, culturales y turísticas que se desarrollan principalmente en Pachuca y el Corredor de la Montaña.

Las reformas también contemplan sanciones para aquellos prestadores de servicios que incumplan con las nuevas obligaciones. Para Karla Perales, proteger a la niñez no debe verse como un trámite adicional, sino como una responsabilidad compartida entre autoridades, empresas y sociedad.

La legisladora destacó que estas medidas cobran especial relevancia ante la llegada de eventos internacionales de gran magnitud, como el Mundial de Futbol, y reiteró que no se puede guardar silencio frente a las violencias que afectan a niñas, niños y adolescentes.