Hallan cuerpo durante operativo de búsqueda en Morelos; inicia investigación con perspectiva de género

Fiscalía General del Estado de Morelos Autoridades realizan peritajes para determinar la identidad de la víctima y las causas del fallecimiento.

Un cuerpo sin vida fue localizado durante un operativo interinstitucional de búsqueda realizado en la zona de Yautepec y municipios aledaños; así lo informó la Fiscalía General del Estado de Morelos. El hallazgo ocurrió en uno de las áreas de intervención ubicados en las inmediaciones de Tepoztlán.

Tras el descubrimiento, personal de distintas áreas especializadas de la Fiscalía inició las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar la identidad de la persona encontrada.

De acuerdo con la institución, en las labores participan elementos de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Coordinación General de Servicios Periciales, quienes realizan estudios y análisis científicos para establecer la causa de muerte, el tiempo transcurrido desde el fallecimiento y otros elementos relacionados con el caso.

El operativo fue encabezado por la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas y contó con el respaldo de diversas dependencias de los tres niveles de gobierno.

Entre las instituciones que participaron se encuentran la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos (CBPEM), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Morelos, la Guardia Nacional, la Defensa, la Marina y la Unidad de Búsqueda de Jiutepec.

Las acciones de búsqueda se desarrollaron en distintos puntos de la región como parte de los trabajos que las autoridades mantienen para la localización de personas reportadas como desaparecidas.

Fiscalía de Feminicidios se suma a las investigaciones

La Fiscalía General del Estado informó que las indagatorias continúan abiertas y que también interviene la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio.

La participación de esta área tiene como objetivo que las investigaciones se desarrollen bajo una perspectiva de género mientras avanzan las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

La dependencia señaló que dará a conocer información adicional conforme el proceso lo permita, sin afectar las investigaciones ni el debido proceso. Además, reiteró que se mantendrá el respeto a los derechos de las víctimas directas e indirectas relacionadas con este caso.