Tamaulipas registra inversión histórica en materia hídrica

Gracias al trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado de Tamaulipas, el Gobierno de México y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la entidad registra una inversión histórica en materia hídrica, con recursos destinados a fortalecer la infraestructura de agua y servicios relacionados, informó el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez.

Entre las obras más relevantes destaca la Segunda Línea del Acueducto Guadalupe Victoria, con una inversión de 2,600 millones de pesos, la cual presenta un avance significativo y se proyecta concluir en el primer trimestre de 2027.

En materia agrícola, se destinan más de 6,000 millones de pesos para la tecnificación y modernización de los distritos de riego 025 y 026, además del revestimiento de canales, mejoramiento y conservación de la red de drenaje, acciones que contribuirán a recuperar aproximadamente 260 millones de metros cúbicos de agua, los cuales se emplearán para garantizar el derecho humano al agua en regiones fronterizas del estado.

Asimismo, se ejecutan 700 millones de pesos en obras complementarias para fortalecer la infraestructura hidráulica de los distintos distritos de riego de Tamaulipas.

El titular de la dependencia también destacó el anuncio del director general de la Conagua sobre una inversión federal de 9,300 millones de pesos que ya está ejecutando en la entidad y que continuará durante los próximos tres años, proceso que se califica como histórico por su magnitud y alcance en beneficio de la población.

En el rubro de saneamiento, se ha logrado un avance importante en la rehabilitación del Plan Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales (PITAR) de Nuevo Laredo, con una inversión de 83 millones de dólares, lo que permitirá que dicha planta trate el 100 por ciento de las aguas residuales del municipio fronterizo.

El funcionario estatal precisó que, de manera paralela, se trabaja para que el agua residual tratada pueda ser utilizada y contribuya al impulso de crecimiento industrial y al abastecimiento de sectores productivos en la región.