Perfilan la autopista Silao-San Miguel de Allende como una vía para mejorar la conectividad con la la zona centro de Guanajuato

Autopista Silao – San Miguel de Allende

La construcción de la Autopista Silao – San Miguel de Allende pretende mejorar la conectividad regional facilitando traslados entre corredor industrial del Bajío y la zona centro de Guanajuato.

Actualmente, el poryecto se encuentra en una etapa de trabajos previos, enfocados en cumplir con los requisitos legales, técnicos y ambientales, con el objetivo de asegurar una obra bien planeada y con visión de largo plazo.

Gracias a su ubicación en un punto estratégico, esta vía aprovechará la conexión que ofrece Silao, donde convergen carreteras federales y estatales que enlazan con León, Irapuato, Salamanca y el resto del Bajío, así como con el corredor carretero hacia Guadalajara.

Esto, con el objetivo de construir una insfraestructura más eficiente que constribuya a mejorar la experiencia de viaje apoyando la llegada de viajes y generando multiples beneficios para sectores como el turismo, el comercio y los servicios en diferentes municipios del estado.

Entre los beneficios se encuentra la reducción de tiempos de traslado y una mejor distribución del flujo vehicular, lo que permitirá viajes más seguros y eficientes hacia destinos del centro del estado, incluyendo San Miguel de Allende, una ciudad reconocida a nivel mundial por su oferta cultural, turística y patrimonial.

La nueva conexión también favorecerá la movilidad de personas que llegan al Bajío por distintas vías, incluida la aérea a través del Aeropuerto Internacional del Bajío al ofrecer una alternativa más clara y funcional para continuar su trayecto hacia ciudades como Guanajuato capital, Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende.