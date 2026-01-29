Tamaulipas avanza en la modernización de su infraestructura vial

Tamaulipas

Con el impulso del Gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal, el estado se encuentra en camino a la modernización de su infraestructura vial y también del transporte por medio de la repavimentación de carreteras federales, al igual que con la continuidad del programa MegaBachetón y con el desarrollo de proyectos estratégicos de movilidad para conectar la región.

Todas esas acciones buscan que la eficiencia del transporte mejore, que la integridad regional sea fortalecida, además de contribuir al desarrollo económico del estado. Esto como parte de un plan a largo plazo en materia de infraestructura.

Con una inversión de 2 mil 73 MDP, se encuentran en repavimentación 407 km de carreteras federales, y con una inversión de 3 mil MDP, se encuentra en construcción la Autopista Cadereyta- Libramiento Sur de Reynosa. La cual generara también 900 empleos directos y 1,350 empleos indirectos.