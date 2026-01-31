Balacera durante intento de autodefensas por recuperar pueblos en Guerrero

Se registró una balacera en el estado de Guerrero durante una incursión de policías comunitarios y grupos de autodefensas que intentaban recuperar varias comunidades que, según ellos, están bajo el control de grupos del crimen organizado.

La acción se dio en la región conocida como Costa Chica, específicamente en el municipio de Tecoanapa, donde familias han sido desplazadas por la violencia en los últimos años.

Cerca de 500 policías comunitarios pertenecientes a organizaciones como la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y el Consejo Indígena y Popular de Guerrero–Emiliano Zapata (Cipog-EZ) se unieron a la caravana que salió desde Ayutla de los Libres con la intención de recuperar al menos diez comunidades consideradas controladas por la delincuencia.

Entre las comunidades que estas fuerzas civiles pretendían retomar están La Estrella, Perseverancia, Chautipa, Rancho Viejo (municipio de Tecoanapa) y Michapan, Tlayolapa, El Tabacal y Tierra Colorada (municipio de Juan R. Escudero).

Cuando los policías comunitarios avanzaban por un camino de terracería entre Xalpatlahuac y La Estrella, se desató un intercambio de disparos con presuntos integrantes del crimen organizado. Las autoridades locales no han reportado heridos, pero sí confirmaron que hubo balacera entre los grupos armados.

Tras el enfrentamiento, los comunitarios decidieron continuar su avance hacia otras poblaciones, asegurando que su objetivo principal es recuperar la seguridad en las zonas más violentas de la Costa Chica.

Los líderes de estas organizaciones civiles han señalado que esta movilización se debe a la “inacción de los tres órdenes de gobierno” municipal, estatal y federal frente a la violencia generada por cárteles y bandas criminales que operan en la región desde hace años.

En una conferencia en Ayutla de los Libres, los representantes de UPOEG y Cipog-EZ exigieron justicia por policías comunitarios asesinados en años anteriores y pidieron la desarticulación de grupos paramilitares que operan en la zona.

La Costa Chica de Guerrero, como muchas otras regiones de México, ha sufrido un aumento de violencia en años recientes, con comunidades desplazadas y altos índices de asesinatos, amenazas y desapariciones. Aunque el gobierno ha desplegado fuerzas de seguridad en varias partes del país, la percepción entre habitantes es que la presencia oficial no ha sido suficiente para garantizar la protección.

La incursión de las autodefensas de este viernes forma parte de una larga serie de intentos ciudadanos por recuperar territorios dominados por el crimen, una dinámica que se ha repetido en distintas partes del país cuando comunidades sienten que las autoridades no responden a sus demandas de seguridad.