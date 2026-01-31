Pesca de camarón en Sinaloa deja más de 7 mil 800 toneladas en 115 días de temporada

Temporada de pesca en Sinaloa Autoridades federales y estatales revisaron avances, cifras de captura y acuerdos clave para el cierre del ciclo, con énfasis en vigilancia, estudios técnicos y manejo sustentable del recurso.

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) del estado deSinaloa, informó que se han capturado 7 mil 861 toneladas de camarón durante los primeros 115 días de la temporada 2025-2026, con datos actualizados al 27 de enero, como parte de la Segunda Sesión de Seguimiento del Comité Consultivo para el Manejo y Ordenamiento del Recurso Camarón del Océano Pacífico.

La reunión se realizó en Mazatlán, en instalaciones de la propia CONAPESCA, y contó con la participación de autoridades federales, estatales, especialistas técnicos y representantes del sector pesquero, quienes revisaron el comportamiento de la temporada y los retos que enfrenta la actividad.

Durante la sesión se acordó que el Programa de Inspección y Vigilancia 2026 será presentado antes de que concluya la actual temporada, con la intención de reforzar el control y la legalidad en la pesca; además, el Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuícola Sustentables (IMIPAS) iniciará un estudio técnico para definir cuál debe ser el esfuerzo pesquero adecuado en el litoral del Océano Pacífico, tanto para embarcaciones mayores como menores.

Otro de los puntos sobre la mesa fue la regionalización de las vedas, así como la solicitud de una opinión técnica al IMIPAS sobre un posible ajuste en la fecha de cierre de la temporada, medida que busca mejorar el manejo responsable del camarón y asegurar su aprovechamiento a largo plazo.

En el encuentro, la secretaria de Pesca y Acuacultura del Gobierno de Sinaloa, Flor Emilia Guerra Mena, destacó que los desafíos del sector deben atenderse de manera simultánea, desde la vigilancia hasta la investigación científica y las alternativas productivas.

“Tenemos que trabajar todo al mismo tiempo: la inspección y vigilancia, la investigación, las nuevas alternativas, la reproducción, todo al mismo tiempo. Saben que cuentan con el Gobierno del Estado, para que nosotros podamos ayudar y poner en el centro siempre a las personas que se dedican a la pesca y a la acuacultura”, señaló.

Al cierre de la sesión, la funcionaria reiteró que el Gobierno de Sinaloa mantiene su compromiso con el respeto a los recursos pesqueros, la coordinación con las instituciones federales y el respaldo constante a productores, con el objetivo de garantizar que la pesca y la acuacultura sigan siendo actividades sustentables.