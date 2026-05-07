“Servir al pueblo es gobernar con honestidad”: Américo Villarreal

. Américo Villareal reivindica el Humanismo Mexicano y afirma que la transformación debe traducirse en bienestar, justicia social y oportunidades para las familias.

El gobernador Américo Villarreal Anaya afirmó que la transformación de México debe consolidarse desde una visión profundamente humanista, cercana a la gente y comprometida con quienes más lo necesitan. Al encabezar junto a la presidenta del DIF Tamaulipas, María de Villarreal, la brigada Transformando Familias, en la que participaron más de 3 mil 500 personas, subrayó: “El poder solamente tiene sentido cuando se pone al servicio del pueblo”.

El mandatario destacó que el Humanismo Mexicano impulsa gobiernos que ponen en el centro a las personas y las familias, y que la verdadera transformación se refleja en la vida diaria de las mujeres y madres que sostienen a sus hogares. Reconoció además el esfuerzo conjunto con la Universidad Autónoma de Tamaulipas para ampliar el acceso educativo y reiteró que la cercanía entre gobierno y ciudadanía será clave para consolidar el bienestar y la justicia social en la entidad.

En su mensaje, Villarreal Anaya enfatizó que la transformación no puede limitarse a discursos, sino que debe traducirse en acciones concretas que mejoren la vida de las familias. “Hoy tenemos gobiernos que entienden que el desarrollo debe sentirse en la vida de las personas”, dijo, al subrayar que cada obra y cada programa social deben ser vistos como herramientas de justicia y bienestar colectivo.

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El gobernador también reconoció el papel de las madres tamaulipecas como eje de cohesión social y familiar, destacando que detrás de cada familia que sale adelante existe el esfuerzo y la fortaleza de una mujer comprometida con el futuro de sus hijos. “No puede existir justicia social si una madre no tiene tranquilidad, oportunidades y condiciones dignas para sacar adelante a sus hijos”, afirmó.

Durante el evento, Villarreal Anaya reiteró que la unidad y la cercanía entre gobierno y ciudadanía serán fundamentales para consolidar la transformación en Tamaulipas. “Mientras mantengamos el compromiso de servir con amor al pueblo, Tamaulipas seguirá avanzando”, señaló, al tiempo que reconoció el trabajo territorial del DIF en comunidades históricamente alejadas de los servicios institucionales.