Más de 350 rescatistas combatieron incendio en Plaza Fiesta Las Palmas; sube a 6 la cifra de muertos en Los Mochis

Centro comercial Plaza Fiesta Las Palmas Más de 350 rescatistas participaron en las labores para evacuar y controlar el fuego

La cifra de víctimas por el incendio ocurrido en Plaza Fiesta Las Palmas, en Los Mochis, Sinaloa, aumentó este viernes luego de que dos personas murieran mientras recibían atención médica, según información difundida por reporteros nacionales.

El siniestro comenzó alrededor de la 1:00 de la tarde del jueves y movilizó a cuerpos de emergencia de varios municipios de Sinaloa e incluso del estado de Sonora. Aunque hasta ahora las autoridades estatales no han confirmado oficialmente el número total de fallecidos y heridos, reportes preliminares señalan que ya son ocho personas muertas y 38 lesionadas.

Bomberos y rescatistas trabajaron durante horas en incendio en Los Mochis

El director del Sistema Estatal de Protección Civil, Roy Navarrete Cuevas, informó que el incendio ya fue prácticamente sofocado durante las primeras horas de este viernes.

Explicó que una de las primeras acciones fue evacuar a las familias y personas que permanecían dentro de la plaza comercial, además de realizar nueve rescates en medio del humo y las llamas.

Para controlar la emergencia participaron cerca de 350 elementos entre bomberos, Cruz Roja, rescatistas, Protección Civil y corporaciones de seguridad.

También se pidió apoyo a cuerpos de emergencia de Guasave, El Fuerte, Juan José Ríos y Sonora para reforzar las labores en la zona.

“El trabajo fue muy complejo porque había muchas familias al interior de la plaza”, señaló el funcionario durante una entrevista radiofónica.

Familias ayudaron durante la evacuación de la Plaza Fiesta Las Palmas

Navarrete Cuevas reconoció que ciudadanos y familias de Ahome colaboraron para ayudar a sacar a personas atrapadas o desesperadas por abandonar el inmueble.

Durante la emergencia también se brindó atención médica a víctimas y rescatistas por agotamiento, deshidratación y fatiga, debido a las largas horas de trabajo bajo altas temperaturas y presencia de humo.

Las autoridades indicaron que, una vez concluidos los trabajos de bomberos y Protección Civil, será la Fiscalía General del Estado la encargada de continuar con las investigaciones y peritajes correspondientes dentro del inmueble.

Identifican a seis de las víctimas del incendio en una plaza de Los Mochis

De acuerdo con los reportes difundidos hasta este viernes, seis de las personas fallecidas ya fueron identificadas:

Rosa Amelia Bojórquez

José Fabián Montoya

Mirna Leticia Morales

Estefano González

Marceleno Bacasegua

Camilo Agustín

Hasta el momento no se ha informado oficialmente la identidad de las otras dos víctimas reportadas.

Gobierno de Sinaloa reconoce apoyo federal

La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, agradeció públicamente el trabajo de bomberos, socorristas, médicos, Protección Civil, fuerzas de seguridad y elementos federales que participaron en la atención de la tragedia.

Además, confirmó el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum mediante el despliegue de una Misión ECO de la Coordinación Nacional de Protección Civil para dar seguimiento a la emergencia y a las familias afectadas.

Mientras continúan las investigaciones, la plaza permanece bajo resguardo de autoridades estatales y federales.