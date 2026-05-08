Tamaulipas anuncia modificaciones al calendario escolar 2025-2026

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Gobierno de Tamaulipas anunciaron modificaciones al calendario escolar 2025-2026, luego de que autoridades educativas evaluaran ajustes relacionados con las altas temperaturas y la realización del Mundial de Futbol de 2026.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades educativas, el ciclo escolar podría concluir antes de lo previsto para estudiantes de nivel básico, como parte de las medidas para proteger a la comunidad estudiantil ante las condiciones climáticas extremas que suelen registrarse en varias regiones del país durante los meses de junio y julio.

La SEP informó que la propuesta plantea adelantar el cierre del ciclo escolar al 5 de junio de 2026, aunque originalmente el calendario oficial marcaba el 15 de julio como fecha de conclusión de clases.

Las autoridades señalaron que esta decisión fue analizada junto con las secretarías de educación estatales y forma parte de una estrategia nacional para evitar afectaciones por las olas de calor y también para atender temas logísticos relacionados con el Mundial de Futbol 2026, que tendrá partidos en México.

Sin embargo, la medida ha generado reacciones entre docentes, padres de familia y ciudadanos, quienes consideran que el recorte de clases podría afectar el aprendizaje de los estudiantes.

En redes sociales y foros digitales algunos profesores manifestaron preocupación por el tiempo reducido para concluir temarios, aplicar evaluaciones y cerrar procesos administrativos. Usuarios también cuestionaron que el ajuste pueda estar relacionado con la realización de la Copa del Mundo.

Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que los cambios todavía forman parte de una propuesta y que aún no existe una decisión definitiva sobre el recorte del calendario escolar.

Actualmente, el calendario oficial de la SEP para educación básica contempla 185 días efectivos de clases para escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Las autoridades educativas de Tamaulipas señalaron que continuarán informando sobre cualquier actualización oficial relacionada con el calendario escolar y las fechas de cierre del ciclo 2025-2026.

Mientras tanto, padres de familia, docentes y alumnos permanecen atentos a la posible modificación del calendario, ya que de concretarse representaría una reducción importante en el tiempo de clases para millones de estudiantes en todo el país.