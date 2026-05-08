Puente de la Transformación beneficiará a más de 450 mil familias en Puebla

El gobernador de Alejandro Armenta Mier informó que el llamado “Puente de la Transformación” registra un avance del 98 por ciento y será inaugurado en los próximos días, al considerar que esta obra representa un acto de justicia social y humanismo para las comunidades de San Baltazar Tetela y Los Ángeles Tetela.

Durante un recorrido por la obra, el mandatario destacó que este proyecto responde a una demanda histórica de más de 70 años por parte de habitantes de la región, quienes durante décadas tuvieron que depender de la antigua Panga para poder cruzar y trasladarse hacia otras comunidades y la capital poblana.

El puente permitirá reducir considerablemente los tiempos de traslado, ya que anteriormente las personas tardaban hasta hora y media en llegar a distintos puntos de la ciudad, mientras que ahora podrán hacerlo en apenas unos minutos. Además, se espera que la obra fortalezca la seguridad y facilite el acceso a servicios médicos, educativos y comerciales.

El gobierno estatal detalló que el Puente de la Transformación beneficiará de manera directa a más de 450 mil familias, al conectar de forma más rápida y segura a las comunidades cercanas con la ciudad de Puebla.

En el mismo evento, el gobernador también habló sobre los trabajos que se realizan junto con FERTIPUE para aprovechar el lirio acuático extraído del Lago de Valsequillo y convertirlo en materiales útiles, como adoquines y mejoradores de suelo.

Armenta Mier presentó un ejemplo del adoquín elaborado con material orgánico y explicó que entre el 15 y el 20 por ciento de su composición proviene del lirio retirado del lago. Asimismo, aseguró que ya existe presupuesto para la construcción de una adoquinera que formará parte del proyecto de saneamiento del Lago de Valsequillo.

“Es cuestión de tiempo para empezar a producir adoquín”, afirmó el mandatario estatal, quien señaló que esta iniciativa busca no solo atender el problema ambiental del lago, sino también generar materiales para obras de infraestructura.

Habitantes de la zona consideraron que el puente traerá cambios importantes para las comunidades, especialmente en temas de movilidad y comercio.

Roberto Leal, vecino de la región, explicó que anteriormente debían rodear por Valsequillo para poder llegar a la ciudad, lo que implicaba largos tiempos de traslado. Sin embargo, comentó que con la nueva conexión el recorrido podrá realizarse en aproximadamente 10 minutos, lo que también será de ayuda en casos de emergencia médica.

Por su parte, Isaías de la Cruz Morales señaló que la obra permitirá mejorar el comercio entre las comunidades y facilitar el transporte de mercancías y productos.

En tanto, José Gutiérrez recordó que durante muchos años la construcción del puente fue solamente una promesa para los habitantes de la región. Ahora, dijo, el proyecto finalmente se encuentra a punto de concluir y representa un cambio importante para miles de familias.

Con los últimos detalles de construcción y maquinaria todavía trabajando en la zona, pobladores observan cómo una obra esperada por décadas está cerca de convertirse en una realidad.