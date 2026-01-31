Puebla abre la puerta a la inversión de migrantes en industrias locales

Inversión migrante en Puebla El gobernador Alejandro Armenta, lanzó una invitación para invertir en empresas y talleres del estado, con el objetivo de fortalecer la economía regional

El Gobierno del estado de Puebla, aseguró que cuenta con condiciones favorables para recibir a los migrantes poblanos interesados en invertir su capital en proyectos productivos locales, la estrategia busca impulsar el desarrollo económico, generar riqueza comunitaria y beneficiar directamente a las familias en distintas regiones de la entidad.

El gobernador Alejandro Armenta hizo un llamado directo a los connacionales para que participen en sectores estratégicos como la industria del calzado, la fabricación de bicicletas, el sector mueblero y el automotriz. La intención, explicó, es fortalecer la producción local y sustituir compras que actualmente se realizan en otros estados o fuera del país.

El mandatario subrayó que la participación de migrantes en empresas y talleres poblanos puede detonar la economía regional y ampliar las oportunidades laborales, al tiempo que se consolidan cadenas productivas internas.

En el mismo sentido, la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Celina Peña Guzmán, señaló que la dependencia está lista para canalizar la experiencia y la fuerza laboral migrante hacia vocaciones estratégicas vinculadas con los empleos del futuro, entre ellas mencionó el desarrollo de semiconductores, la inteligencia artificial y áreas relacionadas con ciencia y tecnología.

Peña Guzmán destacó que esta iniciativa no solo permitirá el intercambio de conocimientos, sino que también contribuirá al fortalecimiento de la soberanía tecnológica que impulsa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al integrar talento y capital de origen poblano en proyectos de alto valor para el estado.