Avanza Tamaulipas en la recuperación de manglares con apoyo de comunidades costeras

Manglares y humedales de Tamaulipas El gobierno estatal impulso un proyecto para restaurar las costas con reforestación limpieza y trabajo comunitario, principalmente en Aldama y Soto la Marina

Con acciones de restauración ecológica y la participación directa de las comunidades, el Gobierno de Tamaulipas avanza en la recuperación de manglares y humedales a lo largo del litoral costero, a través del Proyecto de Recuperación de Ecosistemas de Manglar en el Litoral Costero Tamaulipeco, que se desarrolla en los municipios de Aldama y Soto la Marina.

La estrategia es coordinada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, busca fortalecer la resiliencia ambiental y el bienestar social en zonas costeras donde estos ecosistemas juegan un papel clave como barrera natural ante huracanes y tormentas, además de reducir la erosión, capturar carbono y servir como refugio para especies marinas y aves que sostienen actividades productivas locales.

En el marco del Día Mundial de los Humedales, la titular de la dependencia, Karina Lizeth Saldívar Lartigue, explicó que el proyecto tiene como meta restaurar y conservar estos ecosistemas mediante reforestación, limpieza, monitoreo ambiental y una fuerte participación social, bajo la visión humanista que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Detalló que las labores de restauración se concentran principalmente en la siembra de mangle negro (Avicennia germinans) y mangle rojo (Rizophora mangle), especies esenciales para la protección del litoral y la biodiversidad costera.

De forma paralela, se llevaron a cabo jornadas de limpieza en playas y humedales, con el retiro de residuos sólidos y plásticos que representan un riesgo para la fauna y la calidad ambiental. También se realizan labores de monitoreo para evaluar el estado de conservación del manglar y se avanza en la formalización de una UMA ambiental, como parte de una gestión sustentable del ecosistema.

En el ámbito legal y administrativo, la Secretaría trabaja en la obtención de permisos ambientales, con el objetivo de que cada acción se realice con apego a la normatividad, transparencia y responsabilidad institucional.

El impacto del proyecto, destacó la funcionaria, va más allá del medio ambiente. En Aldama y Soto la Marina, la participación social se ha convertido en un pilar de la conservación, fortaleciendo la corresponsabilidad ciudadana y sentando las bases para un litoral más sano, resiliente y con futuro para Tamaulipas.