Inician actividades en Hospital de Gineco Pediatría número 15 Campeche

Hospital de Gineco Pediatría No. 15 IMSS Campeche

En el marco del 83 aniversario del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el nuevo Hospital de Gineco Pediatría número 15 en Ciudad del Carmen, Campeche puso en marcha ayer 1 de febrero su primera fase de atención médica con la recepción de los primeros 20 pacientes.

La titular del IMSS en Campeche, Flor Irene Rodríguez Melo, mencionó que una vez que concluyeron los trabajos de construcción y rehabilitación, el domingo pasado entró en operaciones de consulta externa en cuatro especialidades: Ginecología, Obstetricia, Pediatría y Cirugía Pediátrica.

El nuevo hospital del IMSS Ciudad del Carmen beneficiará a una población aproximada de 341 mil 182 derechohabientes y contará con 12 especialidades para la salud materna e infantil. Contará con 74 camas, de las cuales 38 son hospitalarias y 36 no censables, tres quirófanos centrales y una plantilla proyectada de 858 personas de diversas categorías para su operatividad.

