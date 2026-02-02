Parque Yumitsil en Yucatán abre espacio para rehabilitar aves silvestres de Mérida

Parque Ymitsil, Mérida, Yucatan La SDS firmó con la asociación civil project to santa María para que opere un área del tiempo parque ecológico, dónde se atenderán, rehabilitarán y preparam para su reinserción a loros, guacamayas y otras aves silvestres

La Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) del estado de Yucatán, formalizó la entrega de una zona de la Unidad de Manejo Ambiental (UMA) del Parque Ecológico Metropolitano Yumtsil a la asociación civil Proyecto Santa María, con el objetivo de fortalecer la atención, rehabilitación y eventual reinserción de aves silvestres rescatadas.

El acuerdo quedó establecido mediante la firma de un documento de permiso de ocupación, encabezada por la secretaria Neyra Concepción Silva Rosado y el representante de Proyecto Santa María, José Pierre Medina Arjona, con lo que se asignó oficialmente un espacio del parque equipado con jaulas, cuartos de manejo y áreas verdes, diseñadas para el cuidado de loros, guacamayas y otras especies bajo resguardo.

La titular de la SDS señaló que esta colaboración permite activar un espacio que desde su creación fue pensado como un punto de aprendizaje, encuentro, educación ambiental y reconoció la disposición de Proyecto Santa María para sumar esfuerzos en favor de la conservación y la sensibilización ciudadana sobre el cuidado de la fauna silvestre.

Con esta área, la asociación civil podrá realizar procesos de rehabilitación especializada, así como preparar a ejemplares que cumplan con las condiciones necesarias para regresar a su hábitat natural, lo que refuerza la protección de especies nativas y endémicas de la región.

Medina Arjona explicó que el sitio permitirá brindar atención individualizada a aves que requieren control ambiental, seguimiento constante y manejo especializado, en especial aquellas que no pueden ser liberadas y subrayó que contar con instalaciones adecuadas representa un avance importante para mejorar su bienestar y recuperación.

Además del trabajo de rehabilitación, esta alianza funcionará como un vínculo estratégico para impulsar actividades de educación y concientización ambiental y contribuir a consolidar al Parque Yumtsil como un espacio de contacto responsable con la naturaleza para las familias del sur de Mérida y de otros puntos de la ciudad. Los visitantes podrán recorrer sus senderos y conocer la importancia de proteger la fauna silvestre.

En este contexto, el jefe del Departamento de Recursos Naturales y Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Salvador Canul Dzul, destacó que el trabajo conjunto entre autoridades y organizaciones civiles ayudará a acercar a la población a la biodiversidad que aún habita en la ciudad y a fomentar una convivencia informada y respetuosa con la fauna.