Puebla refuerza el campo con tractores, drones y maquinaria para las 31 microrregiones

Gobernador de Puebla, Alejandro arment El estado contará con 240 tractores, 75 drones y más de 1800 implementos agrícolas para impulsar la mecanización del campo

El gobernador del estado de Puebla, Alejandro Armenta, anunció que a lo largo de 2026 el campo poblano será fortalecido con 240 tractores, 75 drones y más de mil 800 implementos agrícolas, que se distribuirán en las 31 microrregiones del estado como parte de una estrategia para elevar la productividad y atender a las comunidades rurales históricamente olvidadas.

El mandatario explicó que durante el primer año de su administración, la adquisición de maquinaria agrícola permitió atender más de 700 mil hectáreas pertenecientes a familias rurales que antes no se cultivaban; señaló que, con la compra de Módulos de Maquinaria, se ha logrado avanzar sin moches, combatiendo prácticas de abuso y saqueo del pasado, y dirigiendo el apoyo a la población que más lo necesita.

Campo agrícola Puebla El estado contará con 240 tractores, 75 drones y más de 1800 implementos agrícolas para impulsar la mecanización del campo

Armenta destacó que la coordinación permanente con el Gobierno federal ha permitido impulsar proyectos que no solo aumentan la producción, sino que también generan valor agregado en productos del campo, como el tomate y el frijol, además de experiencias como el Café Soluble “Puebla Cinco de Mayo”.

Por su parte, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano Pérez, detalló que el equipamiento anunciado para 2026 será clave para consolidar la mecanización del campo como un eje estratégico para la productividad y la seguridad alimentaria en toda la entidad.

La funcionaria subrayó que esta infraestructura permitirá mejorar los procesos agrícolas en cada región y fortalecer el trabajo de las familias productoras, como parte de una política que busca un campo más eficiente, justo y con mejores oportunidades para quienes viven de él.