DIF Tamaulipas entrega estufas ecológicas en comunidades rurales

DIF Tamaulipas Entrega de estufas ecológicas en zonas rurales para mejorar la salud y seguridad de familias en atención prioritaria

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del estado de Tamaulipas, mantiene de forma permanente la entrega de estufas ecológicas en comunidades rurales del estado como parte de las acciones para mejorar las condiciones de vida de familias en situación de atención prioritaria, con un enfoque en el bienestar, la salud y la seguridad en los hogares.

Durante 2025, a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario, se fortaleció este programa con la entrega de 115 estufas ecológicas a familias que necesitaban alternativas más seguras para preparar sus alimentos, reduciendo la exposición al humo y promoviendo un uso más eficiente del combustible.

Con estas entregas, el DIF Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, ha alcanzado un total de 214 estufas ecológicas distribuidas en distintos municipios durante la presente administración, como parte de un trabajo sostenido a favor de la población que más lo requiere.

El organismo estatal informó que el programa tendrá continuidad en 2026, con una primera entrega de más de 50 estufas adicionales, las cuales serán fabricadas por personal y alumnos del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE), plantel Victoria.

Estas estufas cuentan con un diseño desarrollado a partir de estudios técnicos realizados por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y son elaboradas en los talleres del ITACE, lo que integra conocimiento académico, capacitación técnica y desarrollo productivo local.

Con este tipo de apoyos, el DIF Tamaulipas reafirma su compromiso de impulsar soluciones sustentables que tengan un impacto directo en la calidad de vida de las familias, fortaleciendo el desarrollo comunitario y el trabajo coordinado entre instituciones.