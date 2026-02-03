Impulsan estándares internacionales en la investigación de delitos contra periodistas y personas defensoras

Buenas Prácticas y Desafíos en la Investigación de Delitos Cometidos contra Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

Durante la presentación del informe “Buenas Prácticas y Desafíos en la Investigación de Delitos Cometidos contra Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, elaborado por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en México, con el acompañamiento de la Unión Europea, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise, explicó que el acta analiza casos emblemáticos en donde exponen acciones que encaminan hacia la justicia.

Desde el Auditorio “José María Morelos y Pavón”, en el complejo de la Fiscalía General del Estado, la gobernadora mencionó que este ejercicio permite el análisis técnico y humano de los procesos de investigación, así como la identificación de áreas de oportunidad para fortalecer el acceso a la justicia y la protección de quienes defienden derechos e informan a la sociedad.

Además, la funcionaria dio a conocer que durante en el último año el Estado extendió medidas de protección a 50 personas, de las cuales 34 son periodistas y 16 personas defensoras, además de activar 87 acciones proporcionales al nivel de riesgo, con el objetivo de salvaguardar su integridad y garantizar el ejercicio de sus derechos.

“Detrás de estos números hay historias de vida que hoy cuentan con esas medidas de protección y que no podemos esconder. Lo que debemos hacer es actuar en consecuencia y acompañando de manera empática con toda la estructura que tenemos en esta administración para garantizar la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y de los periodistas”, expresó Libia Denisse.

La gobernadora exhortó a los periodistas, personas defensoras, instituciones y a la sociedad para hacer de este informe un estándar de actuación y un compromiso compartido, pues declaró que “la dignidad humana es el mayor de los derechos y nadie que defienda libertades o informe a la sociedad estará solo”.

