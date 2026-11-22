INEA y Ray Chagoya impulsan alfabetización en Oaxaca

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez firmaron un convenio de colaboración para alfabetizar a mil personas mayores de 15 años, mediante una estrategia conjunta que busca acercar los servicios educativos a las comunidades del municipio y reducir el rezago educativo.

El acuerdo fue suscrito por el director general del INEA, Armando Contreras Castillo, y el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Ray Chagoya, quienes establecieron como primera meta que las personas inscritas concluyan su proceso de aprendizaje durante los próximos meses, con una primera entrega de constancias y certificados prevista para marzo de 2027.

Durante el encuentro, Contreras Castillo señaló que la alfabetización requiere la participación de distintos sectores de la sociedad, por lo que consideró necesario incorporar a gobiernos municipales, universidades, empresarios, organizaciones sociales y ciudadanía para ampliar las oportunidades educativas de jóvenes y adultos.

El funcionario destacó que esta colaboración permitirá acercar alternativas gratuitas de aprendizaje a quienes no han tenido la oportunidad de adquirir conocimientos básicos de lectura y escritura, además de contribuir a que más personas puedan continuar sus estudios de primaria y secundaria.

297 mil personas que no saben leer ni escribir

Aunque el municipio de Oaxaca de Juárez registra un porcentaje de analfabetismo cercano al dos por ciento, el panorama estatal refleja un desafío mayor, debido a que aproximadamente 297 mil personas mayores de 15 años todavía no saben leer ni escribir, cifra que representa el 9.4 por ciento de la población de ese grupo de edad.

Ante esta situación, el director general del INEA destacó la necesidad de fortalecer los acuerdos con los gobiernos locales para ampliar la cobertura de los programas educativos y atender a las comunidades donde persisten mayores condiciones de rezago.

La estrategia contempla que el Ayuntamiento facilite espacios y mecanismos de vinculación comunitaria para llevar los servicios educativos a distintas agencias, barrios y colonias de Oaxaca de Juárez, mientras que el instituto proporcionará los materiales de enseñanza, el acompañamiento académico y la experiencia necesaria para desarrollar los procesos de alfabetización.

Con esta distribución de responsabilidades, ambas instituciones buscan facilitar el acceso de las personas a los programas educativos sin costo, particularmente de quienes enfrentan dificultades para incorporarse a las opciones de enseñanza disponibles.

INEA y Ray Chagoya impulsan alfabetización en Oaxaca

INEA busca replicar el convenio en otros municipios

Armando Contreras Castillo señaló que la colaboración con el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez pretende convertirse en un modelo que pueda extenderse a otros municipios de la entidad, especialmente aquellos que presentan mayores índices de rezago educativo.

El propósito es ampliar la participación de las autoridades locales y de distintos sectores sociales para que los servicios de alfabetización, primaria y secundaria lleguen a más personas que no han concluido su formación básica.

Asimismo, el titular del INEA reiteró que el instituto mantiene como objetivo contribuir a reducir el analfabetismo en Oaxaca a menos del cuatro por ciento, mediante acciones dirigidas a la población joven y adulta, en coordinación con las autoridades educativas.

El convenio forma parte de los esfuerzos institucionales que, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, buscan ampliar las oportunidades de educación para quienes no han podido aprender a leer y escribir.