IVEA amplía su red de voluntarios para llevar educación a más jóvenes y adultos en Veracruz

En un esfuerzo por ofrecer más oportunidades educativas a la población veracruzana, el Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA) anunció la incorporación de nuevas personas voluntarias a sus tareas de atención educativa dirigidas a jóvenes y adultos, en los niveles de alfabetización, primaria y secundaria.

La ampliación de esta red de voluntariado forma parte de la estrategia del instituto para fortalecer la cobertura educativa en toda la entidad, especialmente en comunidades rurales, serranas y entre pueblos originarios. Por ello, el IVEA ha convocado y evaluado a personas interesadas que, tras presentar un examen, se han sumado a estas actividades.

El objetivo principal de esta iniciativa es reducir el rezago educativo en Veracruz y acercar la educación básica que comprende desde la alfabetización hasta la secundaria a quienes por diversas circunstancias no pudieron concluirla de manera tradicional. Las personas que participen en este programa tienen la posibilidad de apoyar a jóvenes y adultos mayores de 15 años, quienes quieran aprender a leer, escribir o terminar su educación básica.

Entre las funciones que tendrán quienes se integran como voluntarios están la enseñanza de la lectoescritura en español y en lenguas originarias, la asesoría educativa en primaria y secundaria, la formación de otros asesores educativos y el apoyo en procesos administrativos y de control escolar. Estas actividades buscan no solo enseñar contenidos académicos, sino también impulsar la permanencia de las personas en los programas educativos.

Uno de los aspectos relevantes de esta ampliación es la atención especial que se da a las comunidades indígenas. En varias de las zonas en las que se activarán los “círculos de estudio”, como los llaman las autoridades educativas, se ha procurado que los voluntarios dominen la lengua originaria local. Esto no solo facilita la comunicación con las personas que están aprendiendo, sino que también contribuye a la preservación de las lenguas y culturas originarias a través de la educación.

De acuerdo con el IVEA, las personas que resultaron seleccionadas para integrarse al voluntariado pueden consultar los resultados en la página oficial del instituto y en sus canales de redes sociales. Una vez incorporadas, se unirán a alguna de las 25 Coordinaciones de Zona que operan en todo el estado y participarán en la apertura y gestión de los círculos de estudio comunitarios.

Además del impacto educativo, las autoridades señalan que quienes participan como voluntarios reciben un subsidio económico por su labor, lo que representa un incentivo adicional para quienes desean contribuir con su comunidad y apoyar a otras personas a mejorar su calidad de vida a través de la educación.

IVEA refrenda su compromiso de incluir a más personas en los servicios educativos básicos, avanzar en las metas que se ha fijado para este año y aportar al desarrollo social de Veracruz, un estado con una amplia diversidad cultural y una demanda importante de educación para jóvenes y adultos.